2021台灣創新技術博覽會 近300項創新技術齊登場

由經濟部、科技部等十大部會共同主辦的「2021台灣創新技術博覽會」今年將聚焦疫後轉型ž創新突圍，將於10月14日至16日於世貿一館盛大展出，結合10月14日至23日之線上展覽方式合併辦理，期望以虛實整合的創新模式提供嶄新的觀展體驗。

三大主題館之一的「創新領航館」於實體展出逾100項亮點技術外，並於線上擴大展出逾300項的創新技術產品，涵蓋智能製造、解密科技寶藏、數位轉型、智慧生活、先進醫療及國防航太等六大領域，堪稱是工業局、技術處、中小企業處、國發會及國防部等重要部會創新科技的精華匯萃。

在智能製造領域方面有兩項亮點技術，一為工業局推薦，由台灣電力公司與台灣智能機器人科技合作的變電所巡檢機器人，另一為中小企業處大力推薦的碩奇科技自動梭織打樣機。

變電所巡檢機器人主要藉由戶外全地形移動平台，裝備熱成像/可見光雙影像感測模組、異音偵測模組等，透過AI人工智慧技術進行各式辨識並發出異常狀態警告，此能補強人工巡檢作業頻度不足，或是人力所不能聽、不能看到的問題，執行自主式巡檢。除節省變電所巡檢人力資源，也提升設備穩定性、強化整體電網供電的穩定性。

此外，戶外巡檢機器人亦能應用於許多重要且關鍵並需要巡檢維護的產業，例如電力、石化、鋼鐵、半導體、面板…產業等。

自動梭織打樣機Evergreen II則打破傳統，以創新的技術簡化和縮小了傳統的梭織織造設備。以往需要數百顆筒紗，而碩奇的機器最少只需要「1顆紗」就可以完成漿紗、整經和織造，且產品皆採用電腦控制技術和人性化界面的設計理念，簡化操作，最快「1天」內就可以完成打樣，大幅提升生產及經營效率，降低成本。不僅如此，其縮減的機器體積，更可發揮不受地域限制、簡化操作的效益。

在國防航太及智慧生活領域有兩項亮點技術，一為工業局推薦，由稜研科技推出的5G/B5G 毫米波陣列天線模組（AiP），另一為國發會推薦之瞬間移動公司所推出的Swipe 最適合你的線上舞蹈教室。科技發展風起雲湧，民生經濟與通訊基礎促使 5G 毫米波應用及空中下載技術(Over-the-Air；OTA)蓬勃發展。

稜研科技之自動化產測設計方案「XBeam」具高速且低成本特性，專為 5G 毫米波量產而生，將時程縮短 20 倍，瞬息之間 3 秒即可完成被測元件測試，同時自動偵測出已壞掉的元件，大幅簡短測試時間及花費，解決產業痛點，更是領先業界。

稜研科技最終希望能將最先進的天線封裝AiP(Antenna-in-Package)技術，應用至O-RAN RU 架構所需射頻前端技術，以打造 5G 及低軌道衛星(LEO)和毫米波基地站(Base Station)中所需的關鍵陣列天線模組。

瞬間移動公司所推出的 Swipe 最適合你的線上舞蹈教室，該軟體利用互動學習與全球舞者社群，解決用戶在線下舞蹈教室的學習障礙，累積大量的學習舞蹈等肢體動作，以 AI 動作識別和學員與老師社群，達到更具互動性之學習體驗。Swipe 重新定義線上學習，成為全球最多人線上舞蹈與肢體學習平台，引領流行音樂文化獲得更多關注，同時透過 HRC Dance Studio 長期經營的連結和社群，具備黏著度高的社群基礎。

解密科技寶藏專區彙集技術處從科技專案中精心挑選優異的技術成果，金屬中心開發的「智慧骨科手術輔助系統」，如同醫生的「衛星導航」能精準定位手術位置，是全球第一套多椎節定位導航系統，目前已與醫療資訊廠神農、高階醫材廠ClearMind Biomedical合作。

該技術採用3D複合光學定位追跡，可協助醫師連續操作三節以上脊椎融合手術，並動態修正每一椎節座標資訊，從而避免手術累積誤差、人為手顫、降低手持器械誤差影響，同時亦可減少80%因椎節定位所需拍攝之X光片數，讓患者能在高安全、低輻射環境下接受手術，有望帶動台灣骨科廠商進軍一線市場。

此外，技術處此次亦從新創競賽中遴選出13個具潛力法人新創團隊技術，同樣在解密科技寶藏專區中展示其未來要商品化及走入市場的新技術。

工研院NanoSeeX「線上半導體2奈米製程關鍵尺寸X光量測設備」，解決目前半導體製程進入2奈米階段時工藝複雜程度提高，而現有量測設備無法滿足導致常發生短路、良率降低等瓶頸。該技術以反射式X光為基礎，研發2奈米製程前段量測設備，以原子級解析度監控關鍵尺寸，讓製程中的量測時間大幅減少九成，有效提升半導體製程良率及產能。該技術不僅瞄準2奈米以下晶圓代工市場，亦有意開發記憶體市場。

本次盛會不乏許多與數位轉型相關之亮點技術的展出，例如中小企業處推薦集雅科技旗下的 GliaStar AI 虛擬角色動畫製作平台，以及國發會推薦達標智源科技將展出的 Rogy 360 度 6 鏡頭攝錄影直播機。

集雅科技 GliaStar 以自家核心的 NLP 自然語言處理技術，完成精密的語音辨識以及語意分析，將角色的情緒動作與對嘴全自動化，讓 3D 立體虛擬角色能夠輕易地依不同情緒，展現豐富的動作及表情。使用者只需要準備好文案，就能用相較於傳統影音製作的十分之一時間，即刻產出專屬虛擬角色影音，大幅降低企業製作動畫的時間與人力成本，並同時提供企業包括員工教育訓練、產品介紹與行銷宣傳等高時效性與高豐富度的內外溝通應用模組。

達標智源科技 Rogy 的核心技術提供機內即時拼接處理，無需 App 及電腦作拼接後製，一秒鐘即能拍製全景 360 度內容，可即時一鍵直播 4K 環景影像到 FB 及 YouTube，無需連接行動裝置或電腦。該產品適用於 VR 內容產生，電信產業 5G 直播，醫學、教育市場虛擬實景教學，旅遊、展覽產業實境導覽，運動賽事多點多視直播串流，全景視訊會議市場。透過開放式 SDK/API，Rogy360 能夠整合 AI 功能以適應包括智慧城市、智慧工廠、智慧醫療、遠程監控、汽車市場等應用。

今年「創新領航館」除展示包羅萬象的創新科技外，也將規劃國際論壇、技術發表會、網紅開箱直播等逾60場精采活動。在一連10天專業十足的活動中，最令人矚目的莫過於經濟部工業局所主導的創新科技論壇(IPBC Taiwan)及技術推廣座談會，以及經濟部技術處負責的後疫情創新科技政策論壇，兩場活動皆邀請到重量級講師及專業領域人士發表精湛演說，歡迎各界先進共襄盛舉。