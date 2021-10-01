勞動基金8月賺進525.6億 官員估9月收益將縮水

勞動基金今公布最新運用績效，截至今年8月底止，勞動基金整體規模4兆9821億元，1至8月累計投資收益3750億元、收益率為8.15％，8月單月賺入525.6億元。但勞金局官員預測，因9月份金融市場波動大，勞動基金9月收益一定縮水。

勞金局並表示，8月份雖然受COVID-19變種病毒影響，全球經濟復甦步調放緩，但美國在眾議院通過3.5兆美元預算案，以及聯準會(FED)主席表示今年可能採行漸進式退場，緩和了投資者擔憂，未來在疫苗施打更趨普及的情況下，經濟活動可望持續正向復甦。

整體勞動基金截至今年8月底止規模4兆9821億元，整體勞動基金評價後收益數為3750.4億元，收益率8.15％。其中，新制勞退基金規模3兆281億元，收益率8.06％；舊制勞退基金規模9382億元，收益率9.49％；勞保基金規模8,495億元，收益率8.59％；受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模4656 億元，收益數為346.6億元，收益率為 8.60％。

勞金局副局長劉麗茹表示，因為8月份股市上揚，勞動基金8月的收入持續累積，但9月份受疫情、政經因素影響，金融市場波動程度越來越大，因此9月份收益一定縮水。