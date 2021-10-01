快去加油！估下周汽柴油每公升調漲0.1元

因非洲主要產油國難以增產原油，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價格每公升調漲0.1~0.2元，柴油零售價格則可能持平或調漲0.1元。

依照中油浮動油價公式，累算至9月30日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶77.00美元，較上周73.97美元上漲3.03美元，新台幣兌美元匯率27.798則較上周27.762元貶值0.036元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油零售價格每公升上漲1.2元及柴油零售價格每公升上漲2.2元。

下周油價實際調整金額將於3日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。