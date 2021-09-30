內政部擬修土徵條例 三面向納考量

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

內政部政務次長花敬群今（30）日透露，部內正在檢討《土地徵收條例》相關條文，未來將針對迫遷、居住權、同意戶比例等三個面向進行檢討，提出更加保障人權的版本。

花敬群今日出席板橋社宅動土儀式並於會後受訪，近年來內政部致力於強化徵收審議機制，並鼓勵以協議價購取得用地，在與需地機關共同努力下，2019、2020年一般徵收面積，已分別降為31.22公頃、36.38公頃，相較於往年，已經明顯大幅降低。

針對外界認為此數字未納入區段徵收的情形，花敬群表示，現在絕大多數區段徵收的案子，都是取得95％地主同意參與開發，較不會出現過去令人遺憾的案件。

花敬群表示，一般徵收跟區段徵收，在本質上有很大的差異，一般徵收是直接徵收土地給國家用，但區段徵收的本質，是以合作開發、聯合開發為原則；一般徵收案件量減少，意味著政府越來越重視地主方的權益。

花敬群透露，目前內政部正在研議修正《土地徵收條例》，規畫修法方向，一定會著重符合居住權、財產權等人權方面的保障，詳細內容不好多說，但是關於外界關注的迫遷議題、居住權保障，以及同意比例是否須再提高等，都在修法討論的範圍當中。

花敬群 區段徵收 內政部

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