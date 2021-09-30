再次受獎！沃旭能源獲台北英僑商務協會最佳再生能源獎

沃旭能源日前榮獲亞洲最佳企業雇主獎，昨（29）日獲得台北市英僑商務協會（BCCT）2021年優良企業貢獻獎，肯定沃旭能源引領台灣離岸風電生態系發展，全方位打造本地供應鏈、人才培育、深入在地社群創造共榮的努力。

沃旭能源是今年唯一獲獎的能源公司，於「最佳再生能源獎」類別中脫穎而出。BCCT舉辦優良企業貢獻獎今年已邁入第五屆，共有近 180 家公司參與最佳再生能源、企業社會責任、最佳企業領袖、企業多元文化等七個類別獎項。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭的願景是創造一個完全以綠能運作的世界。自2016年在台灣設立亞太區總部以來，我們致力促進催化綠能轉型，並從零開始建立在地離岸風電生態系。

汪欣潔也說，沃旭多年來展現長期耕耘市場的決心並持續落實我們的承諾，逐步推動扶植本地供應鏈、培養在地離岸風電人才庫、並強化產官學創新技術合作。

沃旭能源在台灣發展離岸風電發展過程中持續扮演重要角色，透過橫跨離岸風場完整生命週期的商業模式及運用超過30 年離岸風電實績，沃旭從示範風場到2018年的遴選及競標風場，皆做出具體貢獻。

2019年底如期完工的128 MW（百萬瓦）海洋風電就是最好的例證，這也是台灣首座商業規模離岸風場。此外，沃旭能源正在建造台灣首座大規模遠岸風場- 900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，並正開發920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，為台灣企業和民眾提供大規模乾淨能源。