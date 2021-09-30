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國際天然氣飆、國內氣價凍 中油：今年恐吸收四百億

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
英國天然氣價格暴漲4倍，國內氣價考量疫情持續凍漲，中油30日宣布，10月氣價續凍，僅電業用戶調漲，這也將造成中油在天然氣品項上的巨額赤字。 路透
英國天然氣價格暴漲4倍，國內氣價考量疫情持續凍漲，中油30日宣布，10月氣價續凍，僅電業用戶調漲，這也將造成中油在天然氣品項上的巨額赤字。 路透

國際天然氣市場價格的大幅上漲，國內氣價卻因考量到疫情影響，持續凍漲，中油今（30）日宣布，10月氣價續凍，僅電業用戶調漲，這也將造成中油在天然氣品項上的巨額赤字，中油預估，如果國際天然氣價第四季持續上漲，全年將會虧300到400億元。

中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，10月份國內天然氣價格因國際天然氣市場價格巨幅上揚，導致進口氣源成本增加而應大幅調漲，但考量國內新冠肺炎疫情仍影響民生及工業，因此持續配合政府穩定物價政策，僅電業用戶調漲5%，其他用戶不調整，自10月1日零時起實施。

中油發言人張瑞宗表示，往年國際天然氣價到夏天其實是低價期，今年卻反常，主要是因為今年夏天較熱，對天然氣需求暢旺；第二是因全球煤改氣的趨勢，造成需求量大增，第三則是因去年美國德州冰封供電設施的「天災」，讓寒帶國家提早儲備冬天要用的天然氣。

張瑞宗指出，國內氣價不是完全反映即時價格，但仍會影響計價公式，如果計價公式價格提高，卻不能合理反映出來，就會造成赤字。中油目前估計，在天然氣單一品項上，今年將會虧300到400億元，中油因氣價凍漲，全年也大概要吸收400億元。張瑞宗說，直到8月為止盈餘還有100多億元，如果今年第四季國際天然氣價還是繼續竄升，將會把現有盈餘吃掉，「今年要損益兩平會很辛苦」。

中油 疫情

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