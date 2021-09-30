積體電路強勢助攻 前八月中間財出口年增33.2%

財政部今（30）日發布統計通報，在積體電路等強勢產品帶動下，今年前八月我國中間產品出口，年增率達到33.2%，創下近11年來同期最大增幅，出口對象以中國大陸及香港、東南亞為最大宗。

財政部統計處表示，我國對外貿易位居全球價值鏈的中間層，按出口貿易結構區分，中間產品向為出口主力，過去十年間，占我總出口比重一直都維持在七成七以上。

而就今年來看，觀察前八月出口表現，官員表示，我國中間產品的出口比重，表現遠優於資本財及消費品，占比已經推升至78.4%，較上年同期增加1.4個百分點。

出口占比最大宗，莫過號稱「護國神山」的積體電路，占出口比重44%，顯示我國在全球半導體產業供應鏈居於關鍵地位。

排在積體電路後，財政部分析，電腦零附件、石油煉製品、液晶裝置、無線傳輸器具零附件等貨類，各類貨品出口各占2.2%至4.9%，合計前五大貨品占比，合計近六成。

財政部表示，前八月資本財出口占比約為12.5%，較上年同期下降1個百分點，主要原因是自動資料處理機、手機占比滑落較多；至於消費品，則因儲存媒體出口比重下跌，出口占比下降0.3個百分點。

財政部指出，就主要出口國家及地區觀察，中間產品出口最大宗，仍是對大陸與香港，近十年來占比約在五成左右；其次則是對東協市場，比重約為二成左右，對美國、歐洲及日本占比，介於5.8%至9%之間。

受惠於新興科技應用、遠距商機活絡，加以國內半導體業具有領先製程優勢，財政部表示，今年前八月中間產品對上述五大市場出口，年增率均逾二成。

至於資本設備類，則以美國為最大外銷對象，去年全年對美出口占38.1%

創高峰；今年前八月，也變壓器、電機器具、手工具等貨類出口增加的表現下，對美出口資本財占比來到34.7%；對大陸與香港、歐洲等市場，出口比重約占二成上下。消費品出口的排名，大致與資本財相似。