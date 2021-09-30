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最近一周SCFI、美東線漲勢停火 小幅回檔

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

北美大塞港，全球大型海運聯盟的大船回亞洲速度減緩，再加上中國官方限電措施、十一長假效應，最近市場呈現貨量減少，最新一周的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）在連續6個月周周創新高後，首度回檔小跌開出，指數來到4614點，下跌29.69點；遠東-美東線也是近期來首度出現回檔，運價來到1.22萬美元，下跌726美元。

國內最大的海運貨攬業者台驊（2636）分析，全球塞港船舶數字創新高，市場熱度不減，運價本來就不可能一直無止盡的漲，SCFI及美東線回檔修正，真實反應中國進入中國十一長假及中國限電後出貨量可會減少，這是正常情況，運價反應市場供、需，對於貨櫃輪的長期發展反而是好事，由目前情況研判，美國碼頭塞港情形無解，這個情況推估會延續到2022年上半年。

中國即將進入十一長假，上海出口集裝箱運價及指數提前在9月30日公布，上海出口集裝箱運價指數來到4614點，小跌0.64%，主要的遠東-歐洲、地中海、美東都是小跌走勢，美西連續3個開平盤。

台驊進一步分析，聯盟許多大船困在美國西海岸的洛杉磯和長灘港口，一直回不到亞洲載貨，所以市場本來就很難報價，運價不是大跌，而是小幅度的回檔，反應市場觀望氣氛濃厚；就目前塞港情況，也不是短時間就能改善；用一周的運價來認為貨櫃輪市場轉弱，這樣判斷會失真，應該要持續觀察中國限電後，各大廠商貨量減少影響，十一長假過持續觀察會比較符合市場真實需求。

遠東-美東是這波運價表現最強的航線，最新一周的運價下跌6%，每40呎櫃價格來到1.12萬美元；遠東-美西價格維持6322美元；遠東-歐洲偎格為7538美元，小跌0.17%，遠東到地中海為7444美元，下滑0.72%。

十一長假

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