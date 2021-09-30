台灣成功加入CPTPP機率有多大？ 龔明鑫：超過50%

台灣遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國發會主委龔明鑫今（30）日評估，台灣成功申請加入CPTPP「審慎樂觀，有超過50%的機率」。此外，龔明鑫也提到，若加入CPTPP也不失是台灣發展電動車的一個契機。

龔明鑫今赴立法院進行業務報告並備質詢，朝野立委聚焦CPTPP問題，對於台灣成功加入的機率，龔明鑫評估應是審慎樂觀，有超過50%的機率，但國民黨立委曾銘宗卻認為這陣子國台辦的發言，看起來大陸一直有意見，或許找1、2個會員國來阻擋，台灣要成功加入CPTPP是有國際現實。不過，龔明鑫表示，現在最重要的是做好入會的門檻和標準，他也認為審慎樂觀是一個很好的態度。

國發會日前評估，若我國順利加入CPTPP，對於農業部門及汽車及汽車零件業衝擊大。民眾黨立委蔡壁如質詢時提到，我國目標淨零碳排，加入CPTPP後，台灣電動車是否具有優勢？

龔明鑫答詢表示，加入CPTPP後對汽車業造成的衝擊，會積極辦研討會與產業溝通，但另一方面，也不失是台灣發展電動車的一個契機，有機會成為新的產業開始。目前台灣規劃2050年達到淨零碳排，各部會在規劃相關路徑，行政院也有揭示在2050年零碳排能否入法，也做了態度上的表達，不諱言挑戰性會很高，但不失是給台灣發展電動車的一個契機，往電動化發展是新的產業開始，希望把握住機會。

此外，針對龔明鑫昨接受專訪時直言「中國是來亂的」，民進黨立委鄭運鵬今質詢時提問，如何判讀中國是來亂的？龔明鑫解釋，主要是大陸的條件與CPTPP入會標準差距很大，所以才會說「中國是來亂的」，龔明鑫並強調不是誰先申請就可以先加入，以入會的標準來看，大陸還滿遠的。

鄭運鵬再追問，中國是否想透過政治壓力先加入，進而阻止台灣加入。龔明鑫強調，沒辦法臆測中國想法，但台灣就是做好該做的準備、達到標準入會，包括對於雙邊開放、市場探討，會按造節奏進行，不要為了其他動作干擾到自己的進度。