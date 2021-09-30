商業會計處理準則「金融工具」新修正 估2023年上路

經濟部9月16日修正《 商業會計處理準則》，參考國際財務報導準則第九號「金融工具」（IFRS 9），修正有關金融工具會計項目定義與內容，有利國內公司有一致性之會計處理，為了有利企業提早因應，調整施行日期自2023年1月1日施行。

經濟部表示，《 商業會計處理準則》修正包括「短期性之投資」、「長期性之投資」會計項目分類，新增「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」及「按攤銷後成本衡量之金融資產」等會計項目，並刪除「備供出售金融資產」、「無活絡市場之債務工具投資」及「持有至到期日金融資產」等會計項目。

經濟部為了讓外界瞭解新修正法規內容，於10月15日舉辦「數位時代下企業強化財務健全與營運發展實務論壇」說明「商業會計處理準則部分修正條文內容」，並將探討企業持有或交易加密貨幣，以及後疫情時代將數位工具應用於財務與營運流程等。

論壇辦理方式以實體及線上併行，地點在國立臺北商業大學承曦樓10F國際會議廳，報名網址：https://cob.ntub.edu.tw/p/404-1016-85706.php?Lang=zh-tw，歡迎各界踴躍報名參加。