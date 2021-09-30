總統：八年20萬戶社宅 中央地方合作穩定完成目標

蔡英文總統今（30）日表示，推動社會住宅，是落實居住正義的關鍵措施；政府設下了八年20萬戶的目標，希望透過中央和地方緊密合作，強化推動社會住宅的量能，用更穩定的速度完成設定目標，一起回應社會的期待。

蔡總統今日出席「國家住都中心社會住宅」開工動土典禮，在致詞時表示恭喜「稚匯‧好室」以及「懷石‧好室」兩處社會住宅今日同時動土，可說是好「室」成雙。這也是「國家住宅及都市更新中心」的首發案件，從設計、規劃、發包，全程都由住都中心一手包辦。

蔡總統指出，這兩處社宅，未來都規劃要取得綠建築標章、智慧建築標章、以及耐震設計標章，相信可以為民眾，提供兼具生態環保、智慧便利、以及安全健康的優質居住空間。

蔡總統指出，這兩處動工，也展現住都中心落實社宅政策的效率和量能，住都中心的網站，不是在招標就是在決標，真的是緊鑼密鼓、加速進行中。

蔡總統表示，實現居住正義，是政府非常重要的施政目標，政府也用多元的政策措施，來逐步落實。包括「實價登錄2.0」以及「房地合一稅2.0」，都已經在今年7月上路，透過讓房價更公開透明，並且對短期持有買賣加重課稅，可以抑制炒作，維持房價平穩。

蔡總統強調，推動社會住宅也是落實居住正義的關鍵措施，從上一個任期，就積極推動修法工作，並且設置住都中心，完成這些基礎工作，就可以用更快速，更有效率的方式，推動社會住宅。

蔡總統指出，政府設下八年20萬戶社宅的目標，從2017年開始，分兩階段來進行，包括興建12萬戶社會住宅，以及推動八萬戶包租代管，在直接興建的部分，已完工、施工中及決標待開工戶數，在第一階段已經達到了四萬戶，且已在去年底如期達標。

蔡總統說明，接下來第二階段，要完成剩下的八萬戶，也開始啟動，內政部已經全面盤點所有適合興辦社會住宅的土地，再邀集住都中心和地方政府，共同進行分工。

蔡總統指出，第二階段的八萬戶，規劃由住都中心負責興辦6.8萬戶，地方政府1.2萬戶。她要請內政部全力協助住都中心，加緊腳步，完成這項任務。