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輔導新北產業轉型觀光工廠 經發局受理至11月

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
經發局主辦產業觀光輔導轉型計畫開放受理至11月5日，將可替業者轉型為觀光工廠，帶來至少2成效益。圖／新北經發局提供
經發局主辦產業觀光輔導轉型計畫開放受理至11月5日，將可替業者轉型為觀光工廠，帶來至少2成效益。圖／新北經發局提供

新北市自升格前推動產業觀光輔導轉型計畫，幫助製造業轉為觀光工廠，藉此塑造企業形象，今年預計受理至11月5日。經發局表示，成功轉型的產業，營業額至少能提升2成，鼓勵合法登記工廠或預計發展觀光產業的場域提出申請。

經發局長何怡明指出，新北轄內共有24家觀光工廠及產業文化館，各有特色，其中充滿鶯歌陶瓷文化的「宏洲磁磚觀光工廠」還榮獲經濟部優良觀光工廠。

何怡明認為，團隊除提供軟硬體轉型規畫外，也會整合跨局處資源幫業者行銷，攻入休閒旅遊市場，舉辦如觀光工廠輕旅行、戶外教學與職涯探索連結，促成產官學合作，並透過輔導計畫協助業者轉型，型塑企業品牌形象。

經發局表示，輔導計畫受理至11月5日，轉型為觀光工廠可幫業者帶來至少2成以上營業額，對企業深耕與永續經營有所幫助，凡是領有新北市合法登記工廠及預計發展產業觀光的場域皆可提出申請，市府將安排專人診斷，評估發展條件。

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