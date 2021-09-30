聽新聞
test
0:00 / 0:00
輔導新北產業轉型觀光工廠 經發局受理至11月
新北市自升格前推動產業觀光輔導轉型計畫，幫助製造業轉為觀光工廠，藉此塑造企業形象，今年預計受理至11月5日。經發局表示，成功轉型的產業，營業額至少能提升2成，鼓勵合法登記工廠或預計發展觀光產業的場域提出申請。
經發局長何怡明指出，新北轄內共有24家觀光工廠及產業文化館，各有特色，其中充滿鶯歌陶瓷文化的「宏洲磁磚觀光工廠」還榮獲經濟部優良觀光工廠。
何怡明認為，團隊除提供軟硬體轉型規畫外，也會整合跨局處資源幫業者行銷，攻入休閒旅遊市場，舉辦如觀光工廠輕旅行、戶外教學與職涯探索連結，促成產官學合作，並透過輔導計畫協助業者轉型，型塑企業品牌形象。
經發局表示，輔導計畫受理至11月5日，轉型為觀光工廠可幫業者帶來至少2成以上營業額，對企業深耕與永續經營有所幫助，凡是領有新北市合法登記工廠及預計發展產業觀光的場域皆可提出申請，市府將安排專人診斷，評估發展條件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言