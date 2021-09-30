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中國申請加入CPTPP是來亂的 龔明鑫：無法臆測要亂什麼

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國發會主委龔明鑫（左）今天在立法院經委會答詢立委鄭運鵬質詢時說，他無法臆測中方申請加入CPTPP是要亂什麼。圖／截自立法院直播網站
國發會主委龔明鑫（左）今天在立法院經委會答詢立委鄭運鵬質詢時說，他無法臆測中方申請加入CPTPP是要亂什麼。圖／截自立法院直播網站

中國大陸16日遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國發會主委龔明鑫認為中方的舉動是「來亂的」，他今天表示，他無法臆測中方想亂什麼，但台灣就做好符合入會標準該做的事，並和會員國針對市場開放進行探討，不要為了中方的動作干擾進度。

立法院經濟委員會今天邀請龔明鑫進行業務報告，針對龔明鑫昨天受訪時表示大陸加入CPTPP是來亂的，立委鄭運鵬質詢為何會這樣解讀，龔明鑫說，因為中方現在的條件和入會標準距離很大，正常情況下，中方應該先改善條件再去申請，就像台灣也是等到改善差不多再提出申請，但中方好像不是這樣子。

鄭運鵬追問中方到底想亂什麼？龔明鑫說，他無法臆測，但認為台灣就做我們的事情，做好入會標準，和會員國雙邊針對市場開放進行探討，不要為了中方的動作干擾進度。

立委蔡壁如則質疑政府是否針對加入CPTPP做好社會溝通？龔明鑫指出，針對總體面，國發會會舉辦研討會，至於個別產業的部分，則是由經濟部、農委會等主責部會去辦理。

CPTPP

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