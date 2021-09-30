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斥資20億3年完工 大台南會展中心入口大廳高達13米

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
大台南會展中心入口大廳高達13公尺，鋼構結合紅磚的造型磚牆，與上方的玻璃鏡面天花相互輝映，延伸空間感。圖／台南市工務局提供
大台南會展中心入口大廳高達13公尺，鋼構結合紅磚的造型磚牆，與上方的玻璃鏡面天花相互輝映，延伸空間感。圖／台南市工務局提供

位在高鐵台南站特定區的大台南會展中心斥資20億元，歷經3年施工，台南市長黃偉哲今天宣布完工，該會展中心具備展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多元功能，後續將點交給經濟部由營運商負責展館營運，黃偉哲說，未來結合台南市發展優勢與在地文化，加上沙崙智慧綠能科學城相關建設已陸續到位，將帶動台南地區經濟及就業發展另一段里程碑。

南市工務局指出，高鐵站往南步行約5分鐘到歸仁十二路，即可看到大台南會展中心外觀宏偉的樣貌，金屬質感的鯤鯓造型屋頂再搭配有如台南古蹟般紅牆斑駁歷史感，整體外觀呈現溫暖、豐富岩層堆疊的層次感。另外，展場屋頂結構由13組鋼構桁架，搭配全台首度使用在室內的鋼纜，造型有如台南鯤鯓意象；入口大廳高達13公尺，鋼構結合紅磚的造型磚牆，與上方的玻璃鏡面天花相互輝映，延伸空間感，整體建築特色榮獲2019年國家卓越建設獎最佳規畫設計類特別獎。

展館整體分成會議棟、展覽棟及臨歸仁十八路的停車棟，展覽棟規畫601個展覽攤位，淨高為12公尺以上無柱空間；會議棟3樓則提供1000人（可分隔4間250人）、800人（可分隔500及300人）會議室各一間做為大型商務會議或宴廳使用，一樓除了主入口之外，尚有餐廳及5間100人及三間20人等小型會議室空間可供彈性分隔使用。停車棟可容納小客車550輛及戶外廣場提供250輛彈性使用，機車可停464輛。

大台南會展中心有金屬質感的鯤鯓造型屋頂，再搭配有如台南古蹟般紅牆斑駁歷史感。圖／台南市工務局提供
大台南會展中心有金屬質感的鯤鯓造型屋頂，再搭配有如台南古蹟般紅牆斑駁歷史感。圖／台南市工務局提供

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