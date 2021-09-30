被控遲延付工程款1億多 天力離岸風電：循法律途徑解決

台中港區離岸風電業者天力離岸風電科技股份有限公司被控延遲給付工程款1億多元，廠商代表多人今天到台中港西碼頭中隊管制哨附近拉白布條抗議，天力公司說明，雙方對工程履約情形有歧異，天力已終止與原阜揚公司的合約，歧異問題將循法律途徑解決。

原阜揚室內裝修有限公司和多名廠商代表今天到西碼頭中隊附近拉布條抗議，原阜揚公司表示，該公司承攪天力離岸風電科技股份有限公司投資興建的「台中港離岸風電葉片製造廠新建工程」，因天力公司遲延給付工程款1億9340萬元，已造成公司及眾多分包廠商陷入經營與財務困境，為避免衍生更多社會抗爭問題，已協調天力公司溝通4次，天力只願意以1千多萬元打發已施做

工程款項1億9340元，希望天力本於誠實信用原則，盡速給付結清工程款項。

天力公司說明，天力離岸風電科技股份有限公司與原阜揚室內裝修有限公司有關台中港風力發電葉片製造廠新建工程，因雙方對工程履約情形有歧異，天力已終止與原阜揚合約。

天力公司指出，根據雙方工程合約，天力已支付原阜揚 90%工程款，由於原阜揚未按合約履行執行工程，本案歧異將循法律途徑解決。原阜揚為天力工程統包承攬廠商，所有工程爭議，天力僅能以原阜揚為處理及溝通標的。天力與原阜揚嘗試尋求共識，但因工程較爲複雜，雙方尚需釐清糾紛細節。