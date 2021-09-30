大學生半工半讀平均月收入2萬 卻有六成「入不敷出」

yes123求職網今天公布「開學打工族VS.疫後兼差族調查」， 高達九成八(98.1%)的大學生曾經「半工半讀過」，而且平均月收入20,202元。卻有超過六成(64.1%)「半工半讀」學生，仍屬於「入不敷出」，甚至有負債窘境，其中又有四成三目前「有揹負」就學(助學)貸款，平均負擔金額高達33萬元，估計畢業或退伍後平均得需要再工作5.6年才能還清學貸。

根據yes123求職網調查顯示，包含「打工與接家教」，有高達九成八(98.1%)的大學生表示，曾經「半工半讀過」，而且平均月收入，則落在20,202元。只是對於「半工半讀」所賺到的錢，「不滿意」的比率，仍然高達69.1%。

即使有超過九成的大學生，曾經開學打工、接過家教，不過本次調查也發現，合計有64.1%的人指出，其實所賺到的錢依舊「不夠用」，包含：44.7%屬於「不夠用，仍得靠父母、親戚資助」；19.4%屬於「不夠用，仍得靠朋友、師長或同學資助」。

這意味其餘35.9%算是「夠用」的，還分成以下三種狀況：其中23.1%為「剛剛好夠用，不缺錢但也沒有存錢」；9.8%為「還有剩，可以自己存錢」；以及3%為「還有剩，甚至可以補貼家用」。

整體而言，超過六成(64.1%)的「半工半讀」學生，仍屬於「入不敷出」，甚至有負債窘境！其中又有四成三(42.8%)透露，目前「有揹負」就學(助學)貸款，而且平均負擔金額，更高達33萬元。

對於這群財務壓力更大的學貸族，估計自己在畢業或退伍後，平均得需要再工作5.6年，才有可能還清全部的學貸。等於換算下來出社會以後，每個月約略要還4,911元，將近五千元。

如果以yes123求職網8月27日的調查數據估算，今年新鮮人領的起薪，平均值為28,497元，因此預計離開校園、進入職場時，需要11.6個月，大約就是一年完全「不吃不喝」，才能還完學貸。

過著工讀生活，不免要投入時間、精神、體力，甚至可能影響作息，因此也有兩成七(27.1%)的學生透露，曾經為了打工或家教，因此「翹課過」；還有四成(40.2%)坦言，也曾為了打工或家教，結果「影響到學業成績而變差」。

管有沒有真的造成負面影響，根據yes123求職網的調查，對於「半工半讀」這件事情，有51.9%的學生認為，自己的父母或長輩是「偏向支持態度」；29.5%屬於「中立態度」；剩下的18.6%屬於「偏向反對態度」。

這分調查由yes123求職網於2021年9月13日到9月24日，以網路問卷進行抽樣，調查大專學生會員，有效問卷共1,162份，信心水準為95%，誤差值為正負2.87%。