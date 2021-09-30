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明年升息觀察3大因素 楊金龍：FED、通膨與防疫

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
中央銀行總裁楊金龍。記者蘇健忠／攝影
中央銀行總裁楊金龍。記者蘇健忠／攝影

今天央行總裁楊金龍赴立法院財委會進行業務報告。多位立委關切新台幣何時升息？楊金龍表示，全球升息是未來趨勢，美國目前對外表示明年中以後可能會考慮升息，新台幣何時升息會觀察各主要國家實施緊縮性貨幣政策的影響，以及通膨與防疫情況等三大因素。

立委曾銘宗表詢問美國貨幣政策走向，楊金龍表示，美國預計11月之前會縮減購債規模，但縮減購債規模不一定是縮表，在明年中縮減購債規模會結束，可能就會考慮升息，但升息跟縮減購債沒有關係。

立委吳秉叡關切通膨升高，楊金龍表示，今年物價指數（CPI）高一些，但從1至8月來看，物價上升的主要因素是油價油品、交通費及因颱風影響使蔬菜水果價格提高，貢獻近1％、0.92％，扣除上述因素後核心CPI只有1.1％，且基期是很重要的因素，今年油價穩定，明年不會有基期因素，「我對物價穩定有信心」。

楊金龍表示，當前國內通膨回升應屬短期現象，預期本年通膨仍屬溫和，明年通膨展望向下；全球景氣持續復甦，前景仍面臨諸多不確定性；國內疫情受控，內需服務業可望逐漸復甦，民間消費回穩，預期本年下半年及明年經濟續溫和成長。因此央行續採行寬鬆貨幣政策，協助經濟穩健成長，9月理事會議維持政策利率不變，持續當前寬鬆貨幣政策，支持國內經濟成長。

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