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TVBS播隨機殺人案新聞遭罰抗告勝訴 NCC：將上訴

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
TVBS新聞台去年3月間播送「新店隨機殺人案」相關報導，因不斷重複嫌犯持刀刺向被害者畫面，遭NCC認定違反新聞普遍級規定，裁罰20萬元。TVBS不服提告。圖／本報資料照
TVBS新聞台去年3月間播送「新店隨機殺人案」相關報導，因不斷重複嫌犯持刀刺向被害者畫面，遭NCC認定違反新聞普遍級規定，裁罰20萬元。TVBS不服提告。圖／本報資料照

TVBS新聞台去年3月間報導「新店隨機殺人案」時，因不斷重複播送嫌犯持刀刺向被害者畫面，遭NCC裁罰20萬元。TVBS不服提告後，台北高等行政法院認為，國家發展委員會（NCC）原處分有瑕疵，判決TVBS勝訴。NCC主委陳耀祥表示，北高行對NCC程序有誤解，將會上訴。

立法院交通委員會今（30）日邀NCC報告業務概況，陳耀祥會前受訪時指出，針對TVBS對裁罰提出抗告，並勝訴，將在收到判決書之後提出上訴。

TVBS新聞台頻道「上午10點新聞」節目，於去年3月15日1播出「直播主刺死無辜騎士恐逃亡遭法院羈押」新聞，由於不斷重複播放嫌犯持刀作勢刺向被害者畫面，畫面僅局部後製處理，觀眾可以辨識凶嫌行凶過程，已經不符「新聞報導畫面應為普遍級」的規定，因此處以罰鍰20萬元。TVBS不服、抗告，提起行政訴訟。

法院表示，根據NCC「廣播電視節目廣告諮詢會議處理建議作業原則」，應從諮委名單中遴選19人組成諮詢會議，且19人中至少要一半出席開會。不過，法院認為，NCC在去年5月14日召開諮詢會議時，僅選出14人組成諮詢會議、實際13名委員出席，法院認為這個程序瑕疵，足以影響該次諮詢會議內容，因此不具參考價值，NCC應撤銷原處分。

陳耀祥於交委會表示，NCC確實有選出19人組成該次廣播電視節目廣告諮詢會議，但法官不了解相關運作程序，因此NCC將會持續上訴。

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