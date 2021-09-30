憂裁員、無薪假 調查：九成上班族第4季有兼差計畫

連兩年疫情年，使得上班族生活「疫」外難過，持續擔心收入縮水、財務吃緊，或者出現遭裁員、無薪假的危機，得不到紓困的人，是否在下班或休假時，要找兼職補貼家用？根據yes123求職網今（30）日發布的調查顯示，有高達九成的上班族表示，在第4季有兼差計畫。

整體而言，若以「勞工」觀點出發，包含「上工中或面試應徵」，從去年到現在，有24.7%的人自認，曾經因疫情關係失去兼差機會；不過有81.8%的勞工評估兼差機會，將隨著十月以後各種「振興券」上路，也「會」因此增加。

為何上班族會想去兼差，在可複選狀況下，最主要原因依序為：「單純想增加收入」(58.8%)、「怕被裁員或減薪」(42.2%)、「想減輕貸款或租金壓力」(20.1%)，以及「想存房屋頭期款」(19.1%)、「想學習其他專長」(17.5%)！而且計畫兼「兩份(含)以上」工作的，合計佔30.3%；僅兼「一份」差的，比例為69.7%。

預計每月投入37.1小時在兼差上；甚至還期盼每個月的外快，平均能賺到10,460元：若以官方經常性薪資42,959元換算，想透過兼差，替自己「變相」加薪24.3%。

如果最近有兼差計畫，上班族最想選擇的工作又有哪些呢？調查顯示，最熱門的兼職項目，在可複選狀況下，前五名分別為：「聽打(Key-in)」(36.7%)、「網拍」(35.6%)、「外送員」(34.2%)，以及「YouTuber、網紅、直播主」(24.9%)、「餐飲服務人員」(23.4%)。

至於第六到第十名則是：「活動場佈或接待」(19.4%)、「家教或才藝老師」(18.3%)、「特約記者、寫文章投稿」(16.9%)，以及「翻譯接案」(15.6%)、「賣場銷售員」(14.5%)。

綜觀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議，身為「職場兼差族」，應該謹守以下的三「不」原則。一、不使用公司資源與上班時間處理兼差事務：畢竟「以私害公」、「公器私用」，絕對犯了企業大忌。二、不影響工作效率與身體狀況：兼差使工作時間變長，但休息時間若不夠，結果影響作息，上班時間想睡覺，甚至造成過勞就醫，得不償失。三、不張揚兼差報酬率：原本上司「睜一隻眼，閉一隻眼」，但如果自己公開表達兼差「很好賺」，同時批評目前工作低薪，又慫恿同事加入兼職行列，也是犯了企業大忌。

「開學打工族VS.疫後兼差族調查」，是由yes123求職網於2021年9月13日到9月24日，以網路問卷進行抽樣，調查大專學生會員，有效問卷共1,162份，信心水準為95%，誤差值為正負2.87%。至於有正職的上班族會員，調查時間為2021年9月1日到9月13日，有效問卷共1,216份，信心水準為95%，誤差值為正負2.81%。