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美壓台積電給機密經濟部不知？ 江啟臣：蔡政府無情無義

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

美國為解決晶片斷鏈危機，要求包括台積電在內晶圓代工業者，45天內提交晶片庫存、訂單、銷售紀錄等企業機密數據，甚至不排除引國防生產法迫企業就範。經濟部長王美花卻狀況外。國民黨立委江啟臣今批評，台積電有情有義，蔡政府無情無義。

江啟臣表示，營業秘密是企業發展核心，攸關企業競爭力，在我國受到法律明文保護。但現在台積電面臨的是美國政府要求，且對於不配合者甚至將引用美國法律強制就範。國家重要產業在他國遇到困難，政府不該儘速了解、掌握訊息，並設法出手相援嗎？美國將以法律強制要求企業提供資訊，企業還有自主決定公開與否的權利嗎？經濟部長是在睜眼說瞎話嗎？

江啟臣說，台積電是國家的重要高科技產業，現在面臨美方要求提供營業秘密數據，政府不只該掌握訊息，更重要的是必須設法溝通、協助，確保企業利益不受侵害，台積電護台灣，政府當然必須做台積電的後盾，這不僅是國家的義務，更是該有的情義。

江啟臣批評，經濟部長王美花的回應，恐會令所有在海外打拚的企業心寒。一個對國家有情有義的企業，政府的對待竟是如此的無情無義。

台積電

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