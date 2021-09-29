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疫情影響 去年受僱員工薪資增幅創四年最低

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今（29日）公布「109年事業人力僱用狀況調查」，去（2020）年工業及服務業受僱員工平均每人總報酬（含薪資報酬及非薪資報酬）75.7萬元，雖創歷年新高，但受去年疫情影響，只較前一年增加1.1萬元、1.4％，增幅是近四年最低。 本報系資料庫
主計總處今（29日）公布「109年事業人力僱用狀況調查」，去（2020）年工業及服務業受僱員工平均每人總報酬（含薪資報酬及非薪資報酬）75.7萬元，雖創歷年新高，但受去年疫情影響，只較前一年增加1.1萬元、1.4％，增幅是近四年最低。 本報系資料庫

主計總處今天公布「109年事業人力僱用狀況調查」，去年工業及服務業受僱員工平均每人總報酬（含薪資報酬及非薪資報酬）75.7萬元，雖創歷年新高，但受去年疫情影響，只較前一年增加1.1萬元、1.4％，增幅是近四年最低，而且無論是經常性薪資、或是與加班費有關的非經常薪資增幅，都因為疫情，增幅都是106年以來最低。

主計總處調查顯示，109年工業及服務業受僱員工每人全年總報酬為75.7萬元，較108年增加1萬1千元或1.4%：其中經常性薪資（指本薪及固定津貼）50.9萬元，較前一年增加7416元、1.5%；非經常性薪資（包括加班費及非按月發放之工作、績效、全勤獎金、年節獎金等）14.2萬元，只較前一年增加1020元、0.7%，總計薪資報酬65萬元。

另外企業僱用員工時除給付薪資外，尚須負擔勞保、健保、退休金提撥等非薪資報酬，109年全年受僱員工每人非薪資報酬10.7萬元，較前一年增加2080元，增加2.0%。

統計顯示，受到疫情影響，受僱員工去年整體薪資報酬增幅較往年明顯減少，以經常性薪資為，108年為50.3萬元，較107一年增加2.3%；108年非經常性薪資14.1萬元，較107年增加2.8%。但今年增幅都明顯下降。

薪資結構部分，主計總處表示，109年受僱員工總報酬中，經常性薪資、非經常性薪資及雇主負擔之非薪資報酬所占比重分別為67.2%、18.6%、14.2%，其中非薪資報酬占比較108年略升，近五年來均維持在14%以上水準，顯示雇主在勞健保及退休金提撥等負擔呈現微幅成長。

隨著高齡化，受僱員工年齡逐年提高。109年底工業及服務業受僱員工平均年齡為40.3歲，較108年續增0.1歲，較101年增1.3歲，其中45歲以上者占33.4%，占比持續增加；25歲至44歲者占58.0%，較101年減少4.2個百分點。

因為去年疫情升溫，衝擊我國對外貿易，影響國人餐旅活動意願，相關產業人力需求降低。去年工業及服務業受僱員工全年進入217.4萬人次，每月進入率平均為2.23%，較108年降低0.10個百分點；全年退出219.5萬人次，每月退出率平均為2.25%，較108年提高0.02個百分點。

薪資 疫情

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