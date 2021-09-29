國泰金預測明年GDP成長率3.5% 通膨是股市一大風險

投資人非常關心明年GDP會不會影響股市表現？國泰金（2882）今（29）日下午舉行2021年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰台大產學合作計畫團隊再度上修今年經濟成長率預估，不過首度公布明(2022)年GDP成長率預測值為3.5%，低於主計處預估明年為3.69%，主要原因是認為商品出口與投資的增速可能放慢，且今年第4季開始外需有一些風險疑慮。通膨若壓不下來，則是全球股債市一大風險。

產學合作計畫協同主持人徐之強教授表示，國泰金首次公布預估2022年台灣經濟成長率預測值將為3.5%，低於主計處預估明年為3.69%，高於中央銀行預估的3.46%。

徐之強強調，若美國經濟成長率3.8%、中國大陸有5.5%左右，二大經濟體維持成長速度情況下，預估台灣會可以達到至少20年的平均成長中位數3.5%是可能的。當然美中二大經濟體明年GDP不會像今年那麼好，若原物料價格與通膨無法壓下來的話，對股市還是一個風險。不過國泰金目前還是樂觀看待台灣經濟明年走勢。

此外，徐之強會中受訪時也表示，依據台大團隊研究顯示，美國GDP上升1%影響台灣GDP上升約0.5% ；至於中國大陸GDP若上升1%，影響台灣約0.3%左右，因此美國經濟成長率上升，對台灣影響還是相對中國大陸來得大一些。此次國泰金團隊預估明年美國經濟成長率將由今年的5~6%降到明年的3~5%；而中國大陸GDP成長率將由8~9%降至5~6%；歐盟則從今年的4.5~5.5%降為3~5%左右。

同時，國泰金今日仍舊上修今年GDP的成長率預測值，由5%提高至5.6% ，略低於主計處5.9%。主要考量是認為搭配振興五倍券有助於支撐今年底至明年初民間消費，加上第4季包括進口機器設備等投資仍有成長，台灣上半年出口及投資成長率高於原先預估。研判全年成長率有80%的機率落在4.8-6.2%之間 (原為4~5.8%)。

但是徐之強也示警今年第4季外需有一些風險，尤其是出口方面。國發會景氣燈號已變黃紅燈，尤其觀察海關進出口資料，8月出口雖仍創下390億元歷史新高，但出口減掉進口後的出超的部份，累計1~8月年成長只剩15%，相較1~7月出超成長30%，多一個月就呈現腰斬，顯然8月雖然出超，但較去年同期衰退很大。是第4季出口有一些疑慮的部份，加上中國大陸能耗雙控，停電、停產會影響中國大陸出口，而台灣也有部份是先出口到中國再出口到全球，恐怕也會受影響。美國下半年經濟成長率同樣是下滑的，美聯準會跟很多金融機構下修美經濟成長率，因此台大團隊也認為第4季出口成長幅度已不如今年前八月表現。

此外，中美地緣政治風險問題，徐之強也認為風險很大，但這部份並沒有在國泰台大合作團隊對明年經濟的計量模型中，例如台積電、三星都要赴美生產，有些產業也從中國大陸撤出，中國大陸與香港股市近期也反應這一部份。他認為，台灣身在地緣風險中，最好是做一些風險控制，不過這部份是廠商需要考慮的，很難量化放進經濟預估的模型。風險仍要看明年的狀況而定。

油價衝破80美元也是股市投資人要特別小心關注的一點，加上上周美國聯準會最新預測4.2%，遠高於通膨目標2.0%，可能會帶動工資進一步調漲，將影響對通膨是暫時性的看法，造成全球金融情勢的波動，美國人也開始出現搶物資的情形。不過徐之強說，目前國泰台大團隊跟美國聯準會一樣，仍認為通膨還是短期現象，主要是基於認為聯準會利率政策透明，一定會採取一些動作，第4季若真的通膨率超過4%，明年還是如此，脫離2%的溫和通膨目標區，幾乎沒懸念就會提早自2022年升息。雖然升息股債市來說，都是一些打擊，但目前看來民眾已產生預期心理，對抑制原物料已有產生效果。

至於2022年年的影響變數，國泰台大團隊有六個。一是台灣新冠肺炎疫情降級與疫苗接種覆蓋率；二是全球供應鏈調整與產業復甦不均衡，加上供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；三是主要國家央行為因應通膨風險，逐步收緊流動性；四是美中爭端與國際政治的不確定性；五是疫情控制得宜，台廠營運和供應相對穩定；六是國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求仍在，有利出口。

過去三個月，通膨、疫情與中國大陸監管問題令國際股市波動，全球各地金融情勢指數的寬鬆程度有所下滑。國泰台大產學合作團隊研判，隨本土疫情受控，台灣內需景氣即將進入振興階段，消費可望逐步改善，然考量中小企業與民生產業尚未復原，今年台灣央行政策利率仍將按兵不動，未來將視全球主要央行決策而定。

展望第四季，台灣央行維持寬鬆環境，但Fed等海外央行準備縮減刺激政策，股匯市波動可能加大。兩者互抵下團隊評估，台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。