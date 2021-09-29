國泰：第4季出口恐減緩 明年GDP成長估3.5%

國泰金今發布對今、明年經濟成長率預估，上修今年經濟成長率預估到5.6%，但受到秋冬疫情再起、美中兩大經濟體下修經濟成長率，預估台灣明年經濟成長率會趨緩，對明年經濟成長率預估為3.5%。同時提醒，受到中國限電限產與美國經濟成長率下修影響，今年第四季出口恐出現減緩。

國泰台大產學合作計畫協同主持人教授徐之強表示，上修今年台灣經濟成長率預估至5.6%，比主計處預估的5.9%略低一點。主要是5月本土疫情爆發，導致內需消費受創，拖累第二季與第三季經濟表現，所幸海外需求仍暢旺，加上國內疫情逐漸受控與疫苗接種比率持續攀升，搭配振興五倍券即將上路，因此上修經濟成長率。

但徐之強認為，5月中台灣進入三級警戒以來，目前內需還沒有完全開放，11月入冬以後台灣疫情能否順利降級或反而升溫，將成為內需能否恢復的關鍵；外需部分，近期中、美兩大經濟體GDP成長預估都下修，全球PMI也開始下滑，恐對第四季出口產生衝擊。

徐之強指出，第四季出口要特別警慎，主要是中國限電限產與美國經濟成長率下修。雖國發會景氣燈號還是紅燈，但出口已經從紅燈變成黃紅燈，最近從財政部海關進出口資料，1到8月出口減進口，出超部分以新台幣來看，只較去年同期成長15%；但是1到7月出超跟去年同期比是成長30%，也就是一個月就從30%降調15%，幾乎是降了一半，顯示第四季出口會有一些疑慮。

針對明年，國泰台大團隊分析，明年消費會逐步回溫，且疫苗普及預期帶動服務進出口改善，預期經濟成長可達3.5%。

徐之強表示，3.5%是台灣近20年經濟成長率的中位數，也就是今年台灣經濟成長大幅成長，但明年可能就會減緩一點。如果美、中明年經濟成長率各可達到3.8%、5.5%，加上新興科技運用需求仍在，就有利於台灣出口；特別是明年內需消費可望回升，將會是明年台灣經濟成長率的主要動能。

但徐之強提醒，明年地緣政治風險仍存在，現在中美還是脫鉤，特別強調供應鏈重整、在地化生產，台積電、三星都要去美國生產，部分產業從中國退出，也反映在最近中國、香港股市上。台灣在地緣政治風險中，廠商要留意做適當的風險控制。

國泰台大產學合作計畫顧問教授徐士勛表示，在台灣5%經濟成長率的數字背後，隱含的是產業復甦不均，很多產業仍然受到疫情影響還未復甦，「曾幾何時，經濟成長率5%以上還要拿振興券。」經濟結構不均衡發展，可能產生長期結構性的問題，與其看亮麗的經濟成長數字，不如關注受創產業，能否在政府支持或金融機構的支持下，讓疫情影響因素降到最低，比起看經濟成長率的數字來得重要。