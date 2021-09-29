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梁國源：中國若政策操作過當 將使經濟陷入停滯困境

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

近來中國大陸經濟出現不少新變數，美國也陷入通膨危機，元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源表示，中國卻受困於債務與房市泡沫問題，企圖藉由一系列的整改措施進行結構改革，可能抑制經濟成長動能；美國則因通膨率偏高困擾，聯準會的態度備受關注。在美、中、台三角貿易連結緊密下，美、中景氣榮枯及政策動向勢將牽動台灣經濟表現。

針對中國大陸今年以來對產業經濟祭出許多措施，元大寶華表示，農曆年後，中國工業生產與服務業反轉向下，零售銷售也是。8月以來，中國進出口年增率雙雙下滑，固定投資成長也走低，顯示整體經濟動能有走弱現象。究其原因，與中國堅持以嚴管的清零策略對抗傳播力強的變種病毒有關，此舉雖有效遏止疫情蔓延，卻免不了損及經濟活動。

此外，北京政府力推「共同富裕、減少對外脆弱性」的新發展理念，增加國家干預、追求更加均等，意欲解決貧富差距擴大、少子化等日益惡化的社會問題。惟若政策操作過當，將使中國經濟陷入停滯困境。

梁國源表示，像是近來每當行業監管新規推出，中概股旋即重挫，並呈現趨勢下行，顯示國際金融市場對中國政策風險感到不安；而北京政府對房地產業劃出財務體質的三條紅線，引發槓桿操作過大的恆大地產的債務風暴可知，一旦房市泡沫破滅不只將重傷中國經濟，亦會危及社會穩定。

他認為，目前中國大陸政策鬆緊交替的循環再現，未來究竟是會再創「中國例外」的成功案例，抑或扼殺經濟發展與創新，後果難料。但目前看來，北京政府以強勢與集權作風啟動新一輪結構改革，雖尚不至令短期經濟急凍，但不能排除中長期表現遠不如市場預期的可能。

梁國源認為，聯準會政策轉向以因應通膨預測失準，拖累美國經濟擴張力道走弱全球性供不應求推升通膨的隱憂不散。若通膨走高現象持續過久，導致聯準會現行政策失當甚或緊急轉向，將衝擊美國與全球經濟。

通膨 美國經濟

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