IMD世界數位競爭力台灣排第8 首次擠進前十

瑞士洛桑管理學院（IMD）29日發布2021世界數位競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021, DCR），我國在全球64個主要國家及經濟體中排名第8名，較去年進步3名，為我國自IMD 2017年公布資料以來，排名首次進入前十名；在29個超過2000萬人口的經濟體中排名第2名，較2020年上升1名；在33個GDP超過2萬美金的經濟體中排名第8名，上升3名。

國發會指出，本次調查評比中，我國7項細部指標晉升全球前3名。其中「全國平均總研發人力」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」全球居冠；其次「高等教育成就」、「研發占總支出的百分比」、「智慧型手機普及率」及「公司敏捷度」排名第3名。

IMD評比以3大指標、9項次指標、52個細項指標，評估世界各國對於適應、探索與充分運用「數位轉變」的能量與整備度。3大指標分別為知識、科技及未來整備度。

「知識」面向反映受評國家對新技術的學習能力，我國排名全球第16，上升２名，「全國平均總研發人力」上升至全球第1、「高等教育成就」及「研發占總支出的百分比」排名第3。國發會表示，在就業金卡等政策推動下，提高外國人才來臺工作申辦程序之便利性，「國外高技術人才」及「國際化經驗」排名皆較2020年大幅上升。

「科技」面向主要為評估受評國家開發數位創新技術的能力，我國排名全球第２，較去年進步3名。其中「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」及「行動寬頻用戶」排名全球第1，「技術開發及應用」、「科學研究法規」、「智慧財產權」、「科技發展基金」、「銀行和金融服務支持商業活動的程度」、「國家信用評比」及「創業投資基金」皆有所提升。國發會指出，顯見政府推動國家數位轉型相關方案，強化我國科技量能與資通訊基礎建設，並積極協助新創展業發展，已有顯著成效。

「未來整備度」面向，主要評估受評國家數位化轉型的程度，我國排名第7名，較去年上升1名。其中「公司敏捷度」排名第3、「商業大數據應用與分析」排名第4、「企業對商機與威脅的反應速度」排名第5、「智慧型手機普及率」排名第3、「全社會大眾對全球化的態度」排名第4。國發會說，結果顯示我國推動數位轉型已逐步展現成效。