快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

徵才薪資沒4萬禁寫「面議」 違者最高罰30萬

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

徵才網站及相關訊息上，常見「薪資面議」等字眼，令不少民眾向北市勞動局陳情，揭露不夠透明。勞動局長陳信瑜指出，她要提醒企業，徵才薪資未達4萬元，禁止寫「薪資面議」，違者將依《就業服務法》最高可罰30萬元。

陳信瑜表示，2018《就業服務法》部分條文修正過後，就明文規定如果職缺薪資未達4萬元，企業必須公開揭示或告知求職民眾薪資範圍，否則可罰6萬至30萬元罰鍰。

陳信瑜說明，徵才訊息上常見的薪資不透明現象，像是沒填寫薪資待遇、刊登面議，但實際面試時發現薪資未達4萬、薪資範圍過大（3萬至7萬），或者面試時才說是底薪加獎金才有4萬元以上，這些狀況都很容易造成民眾誤解而衍生不必要的爭議。

為避免出現爭議，陳信瑜說，薪資揭露方式可依據「雇主招募員工公開揭示或告知職缺薪資範圍指導原則」，進行區間、定額或最低數額的方式，區間呈現者以不超過5,000元為宜，以免區間過大。

北市勞動局呼籲，為促進薪資資訊透明化，雇主應依規定揭露薪資資訊，且宜參照已僱用從事相同或類似職務員工的經常性薪資，以訂定合理的薪資範圍，也可參考勞動部建置的「職類別薪資調查動態查詢系統」（https://pswst.mol.gov.tw/psdn/）或「薪資行情及大專生就業導航查詢系統」（https://yoursalary.taiwanjobs.gov.tw/）查詢各職務類別的薪資行情，可有效提高求職求才媒合。

薪資

延伸閱讀

不忍雇主打壓！30人以上勞工 可組工會保障權益

北市本周邀集5知名廠商現場徵才 釋出269職缺

北市推用藥安全、照顧技巧等5課程 盼減少移工雇主衝突

照服產業大量徵才 北市就服處釋456工作機會

相關新聞

因應加入CPTPP 國發會審議通過綠色環境給付計畫

國發會今天召開委員會議，審議通過農委會呈報「綠色環境給付計畫」草案。農委會官員指出，這項計畫是要引導農作產業轉型與永續發...

因應CPTPP輔導產業轉型 農委會規劃4年投入437億元

台灣已遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，外界憂心將衝擊稻米等農產品，農委會今天表示，早已著手規劃並推動...

疫情影響 去年受僱員工薪資增幅創四年最低

主計總處今天公布「109年事業人力僱用狀況調查」，去年工業及服務業受僱員工平均每人總報酬（含薪資報酬及非薪資報酬）75....

109年受僱員工淨退出2.1萬人次 金融海嘯以來首見

去年COVID-19疫情肆虐全球，台灣也受到衝擊，主計總處今天公布109年事業人力僱用狀況調查，受僱員工全年淨退出2.1...

全台受僱員工平均總報酬75.7萬 再創歷年新高

行政院主計總處今（29）日公布「事業人力僱用狀況調查」，2020年工業及服務業受僱員工平均每人總報酬（含薪資報酬及非薪資...

工資調漲加深通膨預期 學者：央行利率政策須更透明

勞動部將在10月8日召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資調升幅度，由於今年經濟成長率有望突破6％，預期基本工資調高幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。