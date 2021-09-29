徵才薪資沒4萬禁寫「面議」 違者最高罰30萬

徵才網站及相關訊息上，常見「薪資面議」等字眼，令不少民眾向北市勞動局陳情，揭露不夠透明。勞動局長陳信瑜指出，她要提醒企業，徵才薪資未達4萬元，禁止寫「薪資面議」，違者將依《就業服務法》最高可罰30萬元。

陳信瑜表示，2018《就業服務法》部分條文修正過後，就明文規定如果職缺薪資未達4萬元，企業必須公開揭示或告知求職民眾薪資範圍，否則可罰6萬至30萬元罰鍰。

陳信瑜說明，徵才訊息上常見的薪資不透明現象，像是沒填寫薪資待遇、刊登面議，但實際面試時發現薪資未達4萬、薪資範圍過大（3萬至7萬），或者面試時才說是底薪加獎金才有4萬元以上，這些狀況都很容易造成民眾誤解而衍生不必要的爭議。

為避免出現爭議，陳信瑜說，薪資揭露方式可依據「雇主招募員工公開揭示或告知職缺薪資範圍指導原則」，進行區間、定額或最低數額的方式，區間呈現者以不超過5,000元為宜，以免區間過大。

北市勞動局呼籲，為促進薪資資訊透明化，雇主應依規定揭露薪資資訊，且宜參照已僱用從事相同或類似職務員工的經常性薪資，以訂定合理的薪資範圍，也可參考勞動部建置的「職類別薪資調查動態查詢系統」（https://pswst.mol.gov.tw/psdn/）或「薪資行情及大專生就業導航查詢系統」（https://yoursalary.taiwanjobs.gov.tw/）查詢各職務類別的薪資行情，可有效提高求職求才媒合。