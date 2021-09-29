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財經小鋼炮噴火評CPTPP 龔明鑫：中國是來亂的

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

大陸搶先台灣申請加入CPTPP，國發會主委龔明鑫今（29）日表示，中國是來亂的，以它現在的資格，距離是非常非常遠。

台灣9月22日宣佈正式申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），這距離中國宣佈申請加入該協定不到一周。對此，龔明鑫今日接受廣播媒體訪問時指出，中國若要加入CPTPP，中國的經濟結構要產生很大的改變，但反觀台灣，我們跟CPTPP的要求已經非常接近。

龔明鑫表示，台灣是按照我們的期程在進行，我們有自己的步驟，從2016年台商回台，資金回流非常強勁，之後又有新南向、中東歐的佈局，中國是比較奇怪，但我們還是按照我們的步驟進行。

至於大陸是否會用政治干擾來影響台灣加入CPTPP？龔明鑫表示，這個我們無法預測，但他認為CPTPP是會容納更多夠資格的會員國，且CPTPP和RCEP不同，CPTPP受到政治的干擾應會比較小，再加上目前台灣在全球供應鏈上扮演重要且關鍵性的角色，他相信台灣加入CPTPP不單單只是受惠，還有貢獻。

龔明鑫指出，目前已生效的CPTPP會員國共有八國，若要成功加入CPTPP必須八個會員國都要同意才行，換句話說，越後進入的話難度越高，所以要趕快加入，並不是因為中國的震撼。

龔明鑫強調，對於CPTPP的高標準和高品質要求，他認為能否成功加入，還是要符合標準資格才行。

CPTPP 龔明鑫

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