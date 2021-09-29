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中國大陸申請加入CPTPP 龔明鑫：中國是來亂的
中國大陸16日遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），我國隨後也在22日遞件申請。國發會主委龔明鑫表示，台灣申請是按照既有步驟進行，「我覺得中國是來亂的，因為它現在的資格，事實上距離是非常遠的」。
龔明鑫今天接受震傳媒主持人黃光芹訪問時指出，對於參與CPTPP，台灣很早就表達意願，過去幾年都在做準備工作， 也和會員國溝通，很多會員酌都表示支持；以中國的市場開放或法律規範，和CPTPP的規範距離很遠，除非經濟結構要很大改變才能符合標準，但台灣已經很接近，除了市場准入方面還需要談判。
龔明鑫說，台灣是按照既有時程在進行，對外布局方面除了推動新南向、參與CPTPP，還有拓展中東歐商機，中國則是比較奇怪。至於中國會不會有一些政治上的干擾無法預測，可能會，但CPTPP要容納更多有資格的會員，效果才會更好，以現在的時間點來看，全世界供應鏈重組的關鍵角色是台灣，台灣加入對CPTPP會有貢獻，是雙贏。
至於台灣是否因為中國因素才趕忙申請加入CPTPP？龔明鑫重申，台灣有自己的步驟 ，他覺得中國是來亂的，因為中國現在的資格，事實上距離是非常遠的。
針對台灣加入CPTPP的機率，龔明鑫說，以資格條件來講，也就是國內法規調整的部分，他相信加入機率超過50%是OK的；另外則是市場准入條件，必須和不同會員國談判和溝通。但因為愈後面入會的標準會被拉得愈高，所以時間點要趕快。
他表示，因為CPTPP是高標準、高品質的協定，台灣就盡量去符合其資格和標準，政治上的問題方面，它本來就會容納更多且排除政治因素，畢竟CPTPP和RCEP不同。
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