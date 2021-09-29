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基本工資調漲上看6% 龔明鑫證實將由政府來負擔、吸收

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

國發會主委龔明鑫今（29）日接受廣播媒體訪問時證實，基本工資的調幅可以大一點，且針對受疫情影響衝擊的內需產業，政府一定會有配套措施，因基本工資調漲而增加的額外負擔，將由政府來負擔、來吸收。

出口強勁，原本受本土疫情重創的內需產業已開始回溫，再加上五倍券刺激下，今年經濟成長率有望突破6%，據了解，明年基本工資將採高調幅，而且月薪和時薪擬同幅度調升，調幅更上看6%。

關於基本工資的調幅，龔明鑫指出，自2016年起基本工資每年都有調，但因為不同經濟狀況，每年調幅多少不同而已，去年由於全世界經濟都不好，因此基本工資調得少，但今年台灣的經濟成長率非常有可能超過6%，因此基本工資的調幅應可以大一點。

針對傳出將調漲基本工資，全國商業總會理事長許舒博日前曾表示，站在商總的立場堅決反對，特別是針對餐飲業等紓困行業，若真的調漲基本工資，相關衍生的費用盼政府給予補助，等到恢復正常商機，再由企業負擔。

對此，龔明鑫今日也正面且明確的做出回應。龔明鑫表示，若確認是受困產業，使用基本工資的朋友，政府會吸收基本工資的漲幅，他相信配套措施是可以說服商總的。

龔明鑫表示，9月初商總還不完全了解政府的作法，但基本工資審議委員會召開在即，政府已研擬好相關配套措施，若基本工資調漲會反應紓困產業成本的增加，只要有店家因此次疫情關係受到影響比較大，使得基本工資負擔較弱的話，政府一定會吸收、負擔。

基本工資 龔明鑫 疫情

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