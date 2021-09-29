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龔明鑫：基本工資調漲 受創產業所增負擔由政府吸收

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。圖／行政院提供
國發會主委龔明鑫。圖／行政院提供

今年基本工資可望持續調漲，國發會主委龔明鑫表示，今年經濟成長率可望達到6%，因此希望基本工資調幅可以大一點，針對受到疫情衝擊的內需型產業，政府將會有配套措施，因為基本工資調漲造成雇主額外增加的部分，將會由政府吸收。

龔明鑫今天在接受震傳媒主持人黃光芹訪問時說，針對今年的經濟狀況，主計總處預估為5.88%，但很多機構在9月都將今年的經濟成長率預測值調高到6%以上，行政院長蘇貞昌主張經濟成果要全民共享，第一是發放五倍券，第二是對基層勞工也要分享成果，也就是調高基本工資，第三是公務人員加薪也在研討中。

龔明鑫說，政府目前是往基本工資要調漲的方向設計，2016年之後政策方向上希望每年都調漲，調幅則根據不同經濟狀況有所差異，例如去年因為疫情衝擊經濟狀況，所以調幅較低。至於今年經濟成長率到6%，幅度可以大一點， 但因為內需型產業受疫情衝擊，因此會有配套設計，雇主額外增加部分由政府cover。

他表示，原則上只要確認是受創產業，因為基本工資調漲導致增加的部分，基本上由政府吸收，也就是說，對基本工資調漲負擔能力弱的業者，政府一定會有配套措施。

至於基本工資漲幅，龔明鑫說，仍要尊重審議委員會，但因為經濟成長不錯，可往幅度大一點的方向思考。

基本工資 龔明鑫 疫情

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