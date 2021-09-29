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電動自行車品牌深耕台灣 一募資就獲35億元

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
信邦子公司太康精密其客戶、歐洲電動自行車品牌VanMoof 傳出好消息，獲有史以來最大規模的C輪投資。圖/VanMoof 官網
信邦子公司太康精密其客戶、歐洲電動自行車品牌VanMoof 傳出好消息，獲有史以來最大規模的C輪投資。圖/VanMoof 官網

電子零組件廠商信邦（3023）子公司太康精密（6833），其客戶、歐洲電動自行車品牌VanMoof 傳出好消息，獲有史以來最大規模的C輪投資，VanMoof於兩年內總共募得1.82億美金， 成為全球募資金額最高的電動自行車公司。

據悉，VanMoof E-Bike的原物料供應鏈及組裝在台灣，並在台灣有設立公司。此世界電動自行車領導品牌與其台北生產總部，將和當地生產夥伴太康精密打破傳統製造業思維，利用該資金打造獨特產品及生產供應鏈。

此外，太康精密已經公開發行及在興櫃掛牌，預計明年送件申請上櫃。

VanMoof 於9月1日宣布由亞洲最大的私募股權管理公司 - 高領投資 （Hillhouse Investment）領投的C輪募資中獲得1.28 億美元（約新台幣35億元）的投資。此輪募資更加鞏固 VanMoof 產業領 導者的地位，亦將推動全球電動自行車普及率，有效幫助產品於全球快速擴張。

該公司在台北駐有超過 300 位的研發與製造人員。據了解，VanMoof 全球銷售據點從8個，大幅擴張至今已達50個，電動自行車銷售量更於2020年成長超過 3 倍。由產品需求量可見，美國是VanMoof 市場成長率最高的國家，電動自行車的熱潮於後疫情下絲毫不減。

VanMoof 共同創辦人Taco Carlier表示，我們正在重新發明、設計及再造自行車的每樣零件。這將徹底改變自行車從製造、銷售至維修的生產循環，讓我們於未來5年內達到1,000萬自行車使用者的目標，投資者們也認同 VanMoof 的未來願景，期待更智能與綠能的移動方式。

電動自行車

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