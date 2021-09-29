好食券要加碼了？王美花：10月8日前決定

「好食券」到底會不會加碼？經濟部長王美花今（29）日給答案了，在多位立委的質詢下，王美花表示，10月8日前就會決定。

王美花指出，目前好食券還有一些額度，希望大家多多利用，經濟部也會再想看看其他加碼機制，也會針對晚鳥優惠來思考。

為衝出五倍券數位綁定的比率，經濟部今年特別推出「好食券」，目前好食券約剩下20萬份，即將用罄。今日包括：楊瓊瓔、陳亭妃等立委都針對經濟部是否加碼好食券議題進行質詢，王美花則答詢表示，「我們會盡快來盤點，10月8日前就會決定」。

經濟部部長王美花、國發會主委龔明鑫等今至立法院經濟委員會就「五倍券與各部會數位加碼券是紓困還是振興」進行報告並備詢。

王美花於會中報告指出，五倍券在9月22日開放數位綁定的第一天就突破239萬人，超越去年三倍券整體數位券綁定人數181萬人。紙本券在9月25日開放預訂的第一天，也超越去年三倍券預訂首日數量的一倍以上，達250萬人。