中國風險增溫 投資機構建議可關注這些產業

中國市場利空消息頻傳，先前監管風波尚未平息，又爆出中國房地產龍頭恒大集團深陷財務危機，引發投資人恐慌情緒。資本集團（Capital Group）表示，短期內中國股市的波動或許會上升，可能壓低估值和推高風險溢價。因此需要對企業逐一進行深入研究與評估。從中發掘具投資潛力且獨一無二的企業，這類公司的市占率擁有主導地位，絕對估值在當前的價位下將更具吸引力。

今年中國深受監管政策的陰霾壟罩，但其中有部分的監管舉措並不完全是負面影響。資本集團指出，以互聯網平台來說，其監管目標可能是遏止壟斷和寡佔，避免迫使商店簽訂獨家合約，或是採取掠奪性的行銷策略。這一輪監管行動是促進競爭並創造有利於小型企業蓬勃發展的環境，從而令不論是B2C或是B2B領域的產品，消費者都能受惠其較低的價格。雖然短期內可能造成較大的波動，但長期而言能增加競爭推動良性發展。

但其它受監管的領域可能就沒這麼樂觀，中國國務院下令，在市值1000億美元的課外輔導行業教授學校課程的公司必須轉型為非營利性質，並禁止首次公開募股或招攬外資。政府認為這些營利教育機構促使優秀教師離開公立學校，轉投入薪酬較高的課外補教機構，此舉將損害中低收入家庭的利益，造成經濟差距拉大。另外受影響的領域還包括串流服務和電玩遊戲產業，中國政府實施限制措施，減少學生和年輕人投入在線上遊戲和串流的時間，恐將拖累企業盈利並增加合規成本。

資本集團表示，雖然某些企業和產業面對較高的不確定性，但與政府重點策略較為一致的其他商業範疇則有望迎來投資機會，像是電動車，及相關綠色能源產業。因有助引領中國邁向乾淨能源，減少碳排放和汙染所導致生育率下降以及生存環境不佳等種種問題，將有望通過投資增加而受惠。此外，進口替代亦是中國重要的關鍵部署之一。進口替代涉及醫療、科技等各產業，其中以半導體別具戰略意義，尤其在美國對電信巨擘華為頒佈禁令後，中國更致力於提高半導體設計和製造技術。