紓困舉債遭質疑 財長蘇建榮：今年至少還債850億元

立法院財政委員會今（29）日進行財政相關法規審查，針對外界關切紓困舉債的情形，財政部長蘇建榮於會前受訪回應，過去三年總預算執行良好，今年甚至還能實質還本850億元以上，還債金額甚至有機會上看1,000億元，這顯示在疫情之下，我國還是能兼顧財政韌性。

蘇建榮指出，財政問題很複雜，債務有借有還，舉債主要目的是因應整體國家發展需要，本次紓困防疫特別預算約為8,390億元，但是面對疫情衝擊，世界各國都在舉債，許多國家舉債占GDP比重，都已高於我國，從公債比來看，我國財政韌性相對良好。

蘇建榮表示，特別預算是分年編列，外界把未來特別預算也放到今年，相當於把未來的債務灌到今年度呈現，不太正確。

蘇建榮表示，目前債務餘額實際數大概5.6兆元，其實過去三、四年間總預算執行良好，政府都有實質還本，從2018年還債752億元，2019、2020年也都還債逾850億元，今年依據執行狀況，也有望實質還本850億元以上，甚至達到1,000億元水準，面臨重大疫情時，才有財政能量因應疫情，這就是財政韌性。

蘇建榮更強調，過去幾年經濟成長率不錯，帶動整體稅收成長、改善財政收入，紓困預算也可以帶動經濟，以去年來看，我國公債占GDP比重，已經來到過去十幾年來最低點，代表償債能力高，也讓國家能夠在短期內籌出財源。