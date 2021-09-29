舉債紓困 財長：經濟成長稅收才會增加

我國舉債創新高，特別預算不斷成長財政部長蘇建榮今天表示，財政問題要整體思考，除了財政紀律之外，財政韌性很重要，要因應國家發展的需要財政調度。因應疫情各國都舉債，台灣相對舉債少，近8400億元的紓困，促進經濟成長，經濟成長稅收才會增加，才能改善財政收入，財政部會本於職責，審慎做好財務調度、控管債務成長，做好財政永續。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮進行業務報告。蘇建榮會前受訪時強調，財政要有借有還，保持財政韌性，在財政好的的後，財政部都實質還本，今年預期可還債800至1000億元，這樣國家面臨重大危機時，才有能量去因應，可以妥善去調度。

蘇建榮指出，舉債是高是低要跟GDP來比較，我國GDP成長，相對來看我國償債能力也高。紓困也促進經濟成長，經濟成長才有稅收，才能改善財政收入。

財政部表示，各特別預算編列均因應緊急或重大情事，依據預算法及特別條例規定辦理，由各業務權責機關評估具執行必要性及急迫性，經行政院核定後送請立法院審議通過。各特別預算依計畫多採分年編列，其影響也是分年，而非集中於同一年度產生立即影響。並依特別條例及公共債務法管控債務，其中肺炎特別預算係為及時因應疫情發展，辦理4次追加，並無常態化情事。

財政部表示，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算係為即時支應紓困及振興所需，經立法院修正通過第11條第2項排除公共債務法第5條第7項每年債務流量限制及財政紀律法第14條第2項執行期間流量限制規定，仍須符合公共債務法第5條第1項1年以上公共債務未償餘額占前3年度GDP平均數比率不超過40.6%之存量債限規定。面對全球疫情挑戰，仍堅守財政紀律控管債務成長。