原油價格上漲 法人：觀察中國大陸限電及煤炭價格變化

布蘭特油價周二(28日)盤中衝破每桶80美元關卡，為三年來首見。法人表示，第3季塑化廠低價庫存利益將不如第2季，塑化廠本業獲利將低於第2季，後續觀察中國大陸限電政策是否對煤炭價格達到緩解作用，對相關個股維持中立投資建議。

群益投顧表示，第4季影響國際油價因子仍是多空交雜，短期內，天然氣供應緊缺恐無法立即緩解，觀察美國停開的原油產能是否能陸續順利復產，以及疫情變化是否再度衝擊需求而定。

至於中國大陸限電政策及缺煤現象對PVC產品形成進一步推升報價的動力，主因煤炭價格的上漲墊高電石法PVC生產成本，連帶支撐乙烯法PVC的報價水準，國內主要受惠者將以台塑（1301）為主。

群益投顧表示，石化產品方面，國際油價上漲有望為石化產品報價帶來支撐，但利差走勢則是漲跌互見，而中國大陸限電政策及缺煤現象則對PVC產品形成進一步推升報價的動力，主因煤炭價格的上漲墊高電石法PVC生產成本，連帶支撐乙烯法PVC的報價水準，國內主要受惠者將以台塑為主，華夏（1305）因EDC漲幅仍大，報價漲價的利多恐被原料成本的墊高所抵銷。