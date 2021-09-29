快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Garmin、三井outlet進駐徵才 台南市失業率六都最低

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局9月到10月將連辦三場大型就業博覽會協助廠商徵才及民眾找工作。圖／勞工局提供
台南市勞工局9月到10月將連辦三場大型就業博覽會協助廠商徵才及民眾找工作。圖／勞工局提供

台南市110年上半年失業率為3.9%，低於全國3.93%，並與台中並列六都最低。為回應企業用人需求以及市民的求職需要，市府自9月到11月將連續辦理三場大型就業博覽會，為廠商找人才、為市民找工作。

勞工局預告今年度第3場大型就業博會將於10月16日(周六)上午9時在永康區探索教育公園辦理，歡迎有求(轉)職需求的市民朋友踴躍前往參加！

台南市長黃偉哲表示，市府團隊積極招商引資，國際知名GPS大廠Garmin、日系品牌三井outlet等企業軍進駐台南，另日前誠品生活也攜手碳佐麻里宣布進駐南區投資開發，經統計今年1月至7月，台南市新增178家投資案，吸引153億元投資額，創造376億元產值。

依據9月25日剛辦理完畢的「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，當天初步媒合率為52.57%。其中重大投資案徵才案，三井outlet也有釋出部份廠商、專櫃共168個職缺，初步媒合率高達72.2%；另陸續協助台灣國際航電Garmin辦理多場徵才活動，共計有1262人投遞履歷，初步媒合率為63.7%。

勞工局長王鑫基說，勞工局就像是個媒人角色，為廠商與求職者搭起橋樑，讓雙方找到志同道合的工作夥伴，一起在台南打拼、安居樂業。

勞工局為協助三井outlet人才招募，除協助實體徵才，另在官網設置線上徵才專區，鼓勵有興趣的民眾可上網投遞履歷應徵。

徵才活動 勞工局

延伸閱讀

薑是老的辣！中高齡3大職場優勢 鼓勵多進用銀髮族

價比黃金高！台南「二手家具」讓小姐妹露出幸福笑容

降級後台南首場大型徵才逾5千就業機會 薪資最高6萬元

台南三井outlet徵才專區今上線 20家廠商開出300職缺

相關新聞

因應加入CPTPP 國發會審議通過綠色環境給付計畫

國發會今天召開委員會議，審議通過農委會呈報「綠色環境給付計畫」草案。農委會官員指出，這項計畫是要引導農作產業轉型與永續發...

因應CPTPP輔導產業轉型 農委會規劃4年投入437億元

台灣已遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，外界憂心將衝擊稻米等農產品，農委會今天表示，早已著手規劃並推動...

疫情影響 去年受僱員工薪資增幅創四年最低

主計總處今天公布「109年事業人力僱用狀況調查」，去年工業及服務業受僱員工平均每人總報酬（含薪資報酬及非薪資報酬）75....

109年受僱員工淨退出2.1萬人次 金融海嘯以來首見

去年COVID-19疫情肆虐全球，台灣也受到衝擊，主計總處今天公布109年事業人力僱用狀況調查，受僱員工全年淨退出2.1...

全台受僱員工平均總報酬75.7萬 再創歷年新高

行政院主計總處今（29）日公布「事業人力僱用狀況調查」，2020年工業及服務業受僱員工平均每人總報酬（含薪資報酬及非薪資...

工資調漲加深通膨預期 學者：央行利率政策須更透明

勞動部將在10月8日召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資調升幅度，由於今年經濟成長率有望突破6％，預期基本工資調高幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。