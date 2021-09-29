Garmin、三井outlet進駐徵才 台南市失業率六都最低

台南市110年上半年失業率為3.9%，低於全國3.93%，並與台中並列六都最低。為回應企業用人需求以及市民的求職需要，市府自9月到11月將連續辦理三場大型就業博覽會，為廠商找人才、為市民找工作。

勞工局預告今年度第3場大型就業博會將於10月16日(周六)上午9時在永康區探索教育公園辦理，歡迎有求(轉)職需求的市民朋友踴躍前往參加！

台南市長黃偉哲表示，市府團隊積極招商引資，國際知名GPS大廠Garmin、日系品牌三井outlet等企業軍進駐台南，另日前誠品生活也攜手碳佐麻里宣布進駐南區投資開發，經統計今年1月至7月，台南市新增178家投資案，吸引153億元投資額，創造376億元產值。

依據9月25日剛辦理完畢的「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，當天初步媒合率為52.57%。其中重大投資案徵才案，三井outlet也有釋出部份廠商、專櫃共168個職缺，初步媒合率高達72.2%；另陸續協助台灣國際航電Garmin辦理多場徵才活動，共計有1262人投遞履歷，初步媒合率為63.7%。

勞工局長王鑫基說，勞工局就像是個媒人角色，為廠商與求職者搭起橋樑，讓雙方找到志同道合的工作夥伴，一起在台南打拼、安居樂業。

勞工局為協助三井outlet人才招募，除協助實體徵才，另在官網設置線上徵才專區，鼓勵有興趣的民眾可上網投遞履歷應徵。