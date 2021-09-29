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開發效益上看500億 高雄亞灣特貿3都更案投標熱絡
高雄亞洲新灣區「特貿三」公辦都更招商案昨開標，南北基地三案都有廠商投標申請，並有投2標以上，高雄市都市發展局指特貿三是兌現5G AIoT產業轉型與創造就業優先場域， 有機會吸引民間投資逾500億，預計年底前完成招商簽約。
高市都發局長楊欽富表示，「特貿三」南北基地面積1.6萬坪，是與台電首宗大型公辦都更招商案，投資規模以基準容積預估超過350億元，可創造4000個就業機會。若加計容積獎勵開發，更有機會突破500億元。
高市府規畫將「特貿三」規畫成5G AIoT產業創新園區，南北三塊基地總開發量體超過25萬坪，這次3標投標者包括全國及高雄在地的大型廠商，顯示這項新創產業已獲市場關注。
都發局表示，特貿三案後續將在在廉政平台運作下，進行投標資格確認、綜合評選及議約等行政程序，全案預計今年底與評選優勝廠商完成簽約。
楊欽富表示，都發局評估市場胃納量、廠商投資風險、5G AIoT產業進駐及公共服務等因素，將特貿三劃分為三案同時招商，採取都更權利變換及調整住宅比重；形塑為優質的投資環境。
全案開發後，市府與台電分回5G AIOT創新企業、青創基地或會展等產業樓地板空間，提供5G科技應用研發等產業鏈進駐。未來也會依市政需求轉換幼托日照、城市設計展館、市民學苑等公共服務設施，同時為兼顧企業安家，也會超前部署亞灣智慧公宅。
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