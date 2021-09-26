中油：下周汽、柴油價格不調整

台灣中油公司宣布，自明（27）日凌晨零時起汽、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.3元。本週油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，汽油吸收0.6元，柴油吸收1.5元。

中油表示，本週因8月石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)減產協議執行率達116%、美國擬於11月取消旅行限制等因素影響，帶動油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.08美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.044美元，國內油價依公式計算漲幅為1.31%，汽、柴油每公升原應各調漲0.6元及1.5元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，汽、柴油各吸收0.6元及1.5元，因全額吸收漲幅，汽、柴油價格不予調整。

中油說，本週依油價公式丶維持亞洲國家最低價計算後汽、柴油各需調整之0.6元及1.5元由台灣中油吸收，累計110年至8月底止，台灣中油共吸收53.35億元。