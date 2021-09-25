五倍券對GDP貢獻多少？學者：重點在救兩種產業

振興五倍券上路，外界探討五倍券推出對GDP幫助有多大，學者專家都表示，台灣今年經濟成長率上看6%，現在不是要靠五倍券衝高GDP的時候，紓困救急才是關鍵，要挽救被疫情打擊到的零售、餐飲，根據研究，去年的三倍券確實有拉抬消費的效果，但須注意這次五倍券強調數位綁定，政府宜輔導小微商家數位轉型 ，才能在這次振興措施下雨露均霑受惠。

一場由台灣金融研訓院、台灣經濟學會、台灣公共議題研究協會、公共經濟研究中心與台灣研究中心共同舉辦的「從三倍看五倍券效益」研討會，邀請台灣經濟學會理事長王泓仁、台灣金融研訓院院長黃崇哲、中經院院長張傳章、商研院董事長許添財、政大創新國際學院副院長連賢明、國發會經濟發展處處長吳明蕙、台大經濟系副教授蔡宜展等專家學者，共同來分享對三倍券成效的研究。

中經院院長張傳章分享「三倍券之經濟效益評估」，他根據去年下半年推出的三倍劵為分析發現，發放時機點非常重要，以三倍券來說符合了天時、地利、人和，選在疫情獲得控制（人和）、暑假期間（天時）及實施邊境管制（地利）的情形下，使得三倍券政策獲得正向實質效益，對國內實質GDP之助益介於463.3至1,015.7億元，經濟成長率增加0.24 – 0.53個百分點。

政治大學特聘教授／台灣研究中心主任連賢明採用財政部2019-2020年的每日電子發票資料，以2020年為實驗組，2019年為對照組，針對疫情期間受損程度最高的幾項內需產業，如綜合零售業和餐飲業等產業，探討「振興三倍券」發放後的經濟效益發現，三倍券實施後綜合零售業及餐飲業每周平均銷售額顯著增加4.6％ 與9.9%，推算因發放三倍劵所帶動的新增消費分別為228億元及91億元，顯示三倍劵帶動至少300億的新增消費。

連賢明採用事件研究法發現三倍券政策效果顯著持續約六週，說明「振興三倍券」短期內具備促進消費的效果。

台灣大學公共經濟研究中心主任樊家忠表示，研究顯示餐飲和零售這兩個受疫情影響最大的產業受惠於三倍券最為顯著，但是兩個業影響方式不同，對零售影響是短時間衝高，但是效果會衰退，對餐飲影響效果則持續較久。

原因是消費有替代性，樊家忠說，民眾可以把未來的消費提前，因此有三倍券帶動後馬上衝高，可是不會持續；但是餐飲不能替代，不能把明天要吃的東西在今天吃完，所以三倍券帶動後會有持續性的餐飲消費產生，因為疫情爆發後大家習慣在家煮飯，三倍券把人們從家裡拉出來去外食，一旦開始外食，大家就不那麼緊張，進而回到原來的習慣（外食），因此紓困效果在餐飲業很明顯。

商研院董事長許添財則提醒，五倍券推動數位綁定，政府應該在電商平台開闢專區提供各方各種小平台或地方政府輔導小型商家共享，如此，可彌補消費券數位綁定只圖利大型電商平台之譏。