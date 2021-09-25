風電作業船員50天沒上岸 能源局基層公務員也有話要說

離岸風電大廠沃旭能源一艘海上作業船，海上停留長達五十天，比預期多出近一月，不僅船員無法回家和孕妻團聚，就連璨樹颱風期間，人員也無法上岸避風，船員家屬抱怨這艘船猶如海上監獄，並對主管機關能源局多所抱怨。此事也引發能源局基層公務員的家屬投書指出，只要廠商有心跟主管機關能源局溝通，能源局一定會幫到底，想辦法解決問題。

沃旭則表示，已和船員溝通，並向經濟部申請，盡快讓船員下船返家。

這艘船歸經濟部能源局管轄，能源局表示，該船是外籍船，有本國籍員工被疫情指揮中心認定防疫「高風險船舶」，只要沃旭申請改為「低風險船舶」，做完檢疫就解除上岸管制。

能源局基層公務員的家屬指出，為了讓國家重大投資案所需要的外籍人員在防疫期間能夠順利入境台灣，基層公務員奔波在廠商及防疫指揮中心之間，不斷改善防疫計畫，從去年到現在防疫計畫改了五個版本之多。一方面要跟很多政府部門交涉，另一邊又面臨外國廠商和這些國家的駐台外交單位的壓力，同時又得兼顧原本的業務，簡直疲於奔命，一天有48小時都不夠用。

這些外籍人員的申請業務，雖然有委外的幕僚單位幫忙，但連同這些幕僚單位的工作人員，也必須24小時待命回應臨時狀況，即使中秋連假也不例外，箇中辛苦實難為外人所道。即使如此，面對需要緊急下船的情況，人同此心，能源局都還是會第一時間處理，所以爆料家屬把無法下船與家人團聚的遺憾，歸咎於能源局防疫計畫的執行，實在有失公平。

更何況，臨時才提出下船回家過中秋節的要求，從防疫規定來看是不可能的，因為若是從高風險船舶下船，必須先進集中檢疫所隔離14天，該船員、船代、開發商必當事前提早作業才有可能符合回家過節之期待。

能源局基層公務員的家屬表示，希望在政府機構工作的家人能夠早日回歸本業、正常休假，呼籲國人都能趕快接種疫苗、提升疫苗普及率，讓指揮中心可以更有信心開放邊境，讓跨境旅遊回到常軌，也讓想來台灣工作的外籍人士，能再度有機會真實體驗台灣最美的人情味。