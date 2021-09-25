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5G、車用電子等新興應用夯 製造業Q2營收7.9兆元創新高

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處公布國情報告顯示，今年第二季製造業營業收入7.9 兆元，創歷年同季新高，年增23.9％。以電腦電子及光學製品業2.4兆元最多，電子零組件業1.8兆元次之，主因是5G、高效能運算及車用電子等新興應用拓展，以及智慧行動裝置及遠距應用設備需求。

主計總處表示，根據經濟部統計110年第二季製造業投資及營運概況。第二季製造業營業收入7.9 兆元，為歷年同季新高，年增23.9％。依中業別觀察，以電腦電子及光學製品業2.4兆元最多，年增7.4％，電子零組件業1.8兆元次之，年增28.9％，主因5G、高效能運算及車用電子等新興應用拓展，以及智慧行動裝置及遠距應用設備需求延續，引領資訊電子產業營收續強。

此外，隨著全球經貿穩定成長，化學材料業、金屬製品業、基本金屬業、石油及煤製品業及機械設備業等傳統產業營收明顯擴增，分別年增71.1％、36.3％、56.9％、50.8％及27.7％。

第二季製造業固定資產增購（不含土地）4,291 億元，較109年同期增24.5％。按資產型態分，以機械及雜項設備3,443 億元(占 80.2％)居首，年增26.8％，其次為房屋及營建工程810億元(占18.9％)，年增16.4％，交通及運輸設備38億元(占0.9％)，年增10.5％。

製造業投資就主要業別觀察，以電子零組件業2,854億元(占 66.5％)最多，年增32.5％，主因高效能運算、5G 及車用電子等相關應用晶片需求殷切，帶動部分晶圓代工、印刷電路板及記憶體等廠商持續投入先進製程及擴增產能所致；其次為化學材料業260億元(占 6.1％)，年增34.3％，主因部分石化廠商進行環保改善工程及製程優化，加上因應電子化學品需求成長及持續發展高值化產品，擴建廠房及增購機械設備；電腦電子及光學製品業137億元(占3.2%)，年增8.6％，主因終端電子產品需求強勁，廠商新建廠房及擴增產能因應所致。

製造業 車用電子

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