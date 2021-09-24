美國新法案釋利多 台商留意供應鏈合規性

本月美國參議院通過了拜登的基礎設施法案，安侯法律事務所今（24）日指出，雖然該建設預算業台商而言是利多，但也要留意拜登政府要求上修「美國製造」的比例，台商需持續調整其供應鏈，以確保符合當地法規要求。

本次參議員預算法案涵蓋環境修復和環保設施、公用事業、交通設施、電動汽車等，安侯法律執行顧問翁士傑指出，這些基礎設施的建設，對台灣企業的影響在於，無論眾議院通過哪個版本的法案，這項龐大的投資計劃，對企業都是個利多，但是別忘了拜登對於聯邦政府採購美國製造的產品的期待。

翁士傑表示，拜登要求政府採購的產品內含美國製零件比例，須逐步自55%提高至75%，特別是在競標關鍵性產品時，與美國製產品相比，外國製產品的價格，將被政府調高20%至30%，承包商還必須報告「關鍵產品」美國製造的比例，使政府能持續追蹤供應鏈的合規性產品。

翁士傑建議，為符合新規範，台灣供應鏈可能需要考慮調整投資布局，例如將產品製造端從美國境外移轉至美國境內，或其他能夠提升產品中美國零件比例的方式，藉此增加產品競爭力，並避免產品價格被美國官方提高的風險。