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外銷訂單連18紅 手機新舊交替期致略低於預期

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

據經濟部統計處統計，8月外銷訂單535億美元，連續6個月破單月500億美元，年增17.6%，連續18個月正成長，不過略低於預期。

統計處處長黃于玲表示，雖然8月外銷仍是正成長，但的確低於預期，例如資訊通信產品，因為國際品牌手機進入新舊產品交替期，新品發表上市前的交替期都會呈現淡季效應，今年就是八月特別明顯，使得接單金額比預期疲弱。另外，宅經濟、遠距商機需求因疫情逐漸趨緩，所以當初激發的動能也逐漸下滑。

整體來說，隨全球經濟穩定復甦，終端消費動能穩健，仍繼續帶動科技應用產品及傳產貨品需求，加上國際原材物料行情維持高檔，致各大貨品接單還是正成長。其中，由於5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上筆電、顯示卡需求續增，支撐電子及資訊通信產品接單活絡，分別年增17.7%及4.6%；光學器材因大尺寸面板價格續居高檔，加上車載面板接單成長，致年增23%。

傳統貨品方面，則因市場需求回升，以及原材物料價格上漲，帶動產品價量齊揚，基本金屬年增47.9%、機械年增28.9%、塑橡膠製品

年增45.3%、化學品年增56.1%。

展望未來，統計處表示，新冠肺炎變種病毒持續在全球蔓延，美中貿易與科技紛爭未解，加上時序進入秋冬疫情有再升高的顧慮，恐增添全球經貿的不確定性，不過，隨著各國加速疫苗施打及陸續推動振興方案，也有利全球景氣穩健復甦，此外新興科技應用及車用電子需求仍殷，加上消費性電子新品陸續上市，以及國際油價及鋼價續居高檔，都可望維繫外銷接單動能。

統計處預估，9月外銷訂單預估580到595億美元，年增約15.9至18.9%。預估第3季1668到1683億美元，季年增18.2到19.3%，有可能創下歷年同季新高。

大尺寸面板

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