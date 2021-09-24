外銷訂單年增率未達預期 「最強8月」蒙層灰

經濟部統計處今（24）日公布8月外銷訂單數據，訂單金額為535.0億美元，為歷年同月新高，年增17.6%，拿下連18紅。累計1至8月外銷訂單4,187.3億美元，為歷年同期新高，年增三成。

統計處也預測9月外銷金額為580億至595億美元，年增15.9%至18.9%，有望拿下連19紅；第3季1,668至1,683億美元，季增3.6%至4.6%，季年增18.2%至19.3%。統計處補充，按趨勢發展，9月及第3季皆有望創下同期新高。

然而，統計處上月預測8月外銷訂單年增率可達二成以上，但實際僅有17.6%不如預期。

統計處長黃于玲解釋，許多原因都導致實際不如預期。首先，手機產品以往在進入新舊機交替期都會呈現淡季，導致資訊通信產品接單金額比預估還要疲弱。其次，因為疫情所推升出來的宅經濟及遠距商機需求因疫情趨緩，所激發動能也呈現降溫。

另外，近期面板價格反轉向下，是否可能會造成光學器材產品下半年成長壓力? 黃于玲則說，大尺寸面板價跌較明顯，但相對去年而言還是呈現成長，後續發展還須持續觀察。

傳統貨品方面，基本金屬在7月呈現歷史新高，而依此去預估8月就導致預期高估；8月油價比7月減少，都讓礦產品及塑橡膠製品較預期低；紡織品則因為東南亞疫情升溫導致訂單金額減少。

但黃于玲也表示，因為油價與去年相比仍屬於高檔，還是有機會呈現年增狀況；但月間比較還是要端看需求情形，無法預期油價下跌礦產品跟塑橡膠製品就連帶波動。

8月外銷訂單按貨品別分析，資通信產品因筆電、顯示卡等需求強勁，但手機組裝較去年同月減少，訂單金額為138.4 億美元，創歷年同月新高；電子產品因5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，訂單金額為165.1 億美元，年增17.7%；光學器材因大尺寸面板價格續居高檔，加上車載面板接單成長，致年增23.0%。

傳統貨品方面，因終端需求續強、原物料價格高，各產品均呈現二位數以上正成長。基本金屬因各國擴大基礎建設，加上鋼價上漲，訂單金額為30.7億美元，年增近五成；塑橡膠製品及化學品皆因油價相處於高檔及市場需求續強，分別年增45.3%及56.1 %。

統計處展望未來，新冠肺炎變種病毒持續在全球蔓延，美中貿易戰未解，加上時序進入秋冬疫情有再升高之慮，恐增添全球經貿之不確定性，但隨著各國加速疫苗施打及陸續推動振興方案，有利全球景氣穩健復甦。據外銷訂單受查廠商對9月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為53.9，預期9月訂單金額將較8月增加。