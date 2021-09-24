十銓科技線上發布會 三大主軸產品瞄準電競市場

十銓科技（4967）近日舉辦線上發布會，在官方網站、社群及YouTube等平台向全球展示以三大主題為主軸所推出的新品與設計概念，包含「散熱」、「大容量」及「DDR5」，除了因應當今市場的重點需求，明確瞄準文書、電競以及創作者等市場。

十銓科技日前推出世界首款的水冷式M.2固態硬碟－CARDEA Liquid M.2 PCIe SSD後，因應PCIe介面的快速發展以及讀寫速度的提高，十銓科技不斷研發及突破，使用循環式液態冷卻系統來取代封閉式水冷系統，獨創研發一體式水冷系統，於本次線上發布會搶先亮相。

此外，十銓科技早在多年前即瞄準石墨烯輕薄之特點，且導熱係數相當高，具有相當高的散熱能力，如土之根基般重要地應用在十銓旗下的儲存類產品，CARDEA ZERO Z440的誕生也引起各界興趣，本身採用的石墨烯銅箔散熱片厚度小於1mm，可解決機構干涉的安裝問題，且擁有美國以及台灣發明專利，是十銓科技非常具有代表性的產品技術之一，日前十銓推出業界首款使用白色石墨烯散熱片，專用於PS5擴充容量的T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series M.2 PCIe固態硬碟，預計於今年10月上市。

十銓科技進而指出，近年來專注於開發多元散熱解決方案，應用多種特殊材質結合T-FORCE 電競固態硬碟產品，以自然界相生相形的四大元素－風、火、水、土為概念發想，研發專屬旗下電競品牌T-FORCE的散熱四元素；如十銓科技所新推出的CARDEA A440 Pro M.2 PCIe SSD，以原有的鋁鰭片傳導技術再改良升級，搭配可順暢流動的風流，能更有效地達到散熱效果。其中讀寫速度更接近Gen4x4所定義之速度上限，具備7,400/7,000 MB/s讀寫速度的特色尤其優異。