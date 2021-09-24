快訊

鴻海集團員工經「唾液快篩機」檢測確診 郭辦：已向食藥署申請EUA

支持台參與CPTPP？ 柯文哲：將有三大衝擊

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

我國已申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），台北市長柯文哲今（24）日於防疫因應記者會上對此表示，他雖支持參與國際組織，但加入CPTPP之前，必須注意未來三大衝擊，包括對我國農業的衝擊、對服務業的衝擊，以及外資來台該如何管制。

蔡總統日前提到，我國為申請加入CPTPP，這幾年已做了很多準備工作，現在是「水到渠成」最適當的時機。柯文哲今日卻指出，這是個嚴肅的議題，「不是蔡總統講的水到渠成，是海嘯來了。」

柯文哲表示，參加CPTPP是很嚴肅的議題，台灣是海島國家，要與世界接軌，因此參與國際組織的大原則，他是贊成的。

然而話鋒一轉，柯文哲強調，真的要加入真的加入CPTPP的話，未來勢必面臨農業衝擊、服務業衝擊，外資管制等三個問題，「我們的農民保護在哪？服務業保護在哪？現在對中資管成這樣了。」

有關加入CPTPP，可能一併開放日本福島地區食品進口一事，柯文哲表示，他對福島核食從頭到尾的態度一致，就是理性、務實、科學，像美國、歐盟怎麼做，台灣的做法就是跟世界接軌，首先，要做到符合國際安全的檢驗標準，第二，明白標示就好。

CPTPP 柯文哲 福島

延伸閱讀

議員轟柯市府社宅還要借600億 「還債市長」是騙人

議員批公資源經營柯文哲個人社群媒體 市府澄清

用市府資源經營個人臉書 游淑慧批柯文哲「公私不分」

2024是否選總統？ 陳其邁：「說幾年後選什麼，都穩死的」

相關新聞

利率創低、還款創長 10年來最優房貸 恐助長房價不理性上漲

房市928檔期來臨，在充沛的資金環境下，也造就了10年來最佳的房貸條件，貸款成數創新高、利率創新低，還款期數也創下史上最長。不僅購屋變輕鬆，拉長期數亦可「減壓」，不用急於還款還可兼著投資賺利差。但專家認為，低利現象恐助長房價不理性上漲。

離岸風場進入第三階段 台廠磨刀霍霍搶攻供應鏈商機

經濟部能源局8月公告離岸風電區塊開發選商機制，象徵台灣下階段風場開發起跑。而除了國外風電開發商對於台灣風場興趣濃，國內業...

用電大戶明年夏月電價擬拉長 台電：是雙贏政策

經濟部電價費率審議會昨（23）日決議，將規劃2.5萬戶高壓用戶明年5月16日起，提前半個月實施夏月電價，讓外界擔憂對產業...

買台股 vs. 勞退基金分紅…誰賺得多？ 10年績效比一比

勞退新制自提人數連續2年創下新增10萬人紀錄，自提人數向80萬人邁進。不少人將原因指向這2年新制基金投資績效亮眼，讓勞工獲得不少分紅，觸發自提風潮。另一方面，台灣股市自去年起一路飆漲，至今仍在高檔震盪，到今年已吸引數十萬新增開戶人數，其中20至30歲族群成長幅度最驚人，去年一口氣快速增加近7%，開戶人數已達124萬9135人。

運輸業回暖 1客運業、700多人停止實施無薪假

勞動部今公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施無薪假的事業單位3638家、3萬7919人，與前次家數相同，人數則減...

台苯出售金雞母 四名董事告發林文淵利益輸送涉背信

台苯公司出售旗下榮福公司驚爆利益輸送，四位台苯董事劉正元、徐定睿、黃柏豪和獨立董事張國欽，今天上午聯名向台北地檢署告發台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。