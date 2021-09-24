支持台參與CPTPP？ 柯文哲：將有三大衝擊

我國已申請加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），台北市長柯文哲今（24）日於防疫因應記者會上對此表示，他雖支持參與國際組織，但加入CPTPP之前，必須注意未來三大衝擊，包括對我國農業的衝擊、對服務業的衝擊，以及外資來台該如何管制。

蔡總統日前提到，我國為申請加入CPTPP，這幾年已做了很多準備工作，現在是「水到渠成」最適當的時機。柯文哲今日卻指出，這是個嚴肅的議題，「不是蔡總統講的水到渠成，是海嘯來了。」

柯文哲表示，參加CPTPP是很嚴肅的議題，台灣是海島國家，要與世界接軌，因此參與國際組織的大原則，他是贊成的。

然而話鋒一轉，柯文哲強調，真的要加入真的加入CPTPP的話，未來勢必面臨農業衝擊、服務業衝擊，外資管制等三個問題，「我們的農民保護在哪？服務業保護在哪？現在對中資管成這樣了。」

有關加入CPTPP，可能一併開放日本福島地區食品進口一事，柯文哲表示，他對福島核食從頭到尾的態度一致，就是理性、務實、科學，像美國、歐盟怎麼做，台灣的做法就是跟世界接軌，首先，要做到符合國際安全的檢驗標準，第二，明白標示就好。