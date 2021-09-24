中鋼董事會通過增資中發控股 積極投入綠能產業

勞退新制自提人數連續2年創下新增10萬人紀錄，自提人數向80萬人邁進。不少人將原因指向這2年新制基金投資績效亮眼，讓勞工獲得不少分紅，觸發自提風潮。另一方面，台灣股市自去年起一路飆漲，至今仍在高檔震盪，到今年已吸引數十萬新增開戶人數，其中20至30歲族群成長幅度最驚人，去年一口氣快速增加近7%，開戶人數已達124萬9135人。

2021-09-24 12:06