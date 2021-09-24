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中鋼董事會通過增資中發控股 積極投入綠能產業

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼董事長翁朝棟 （本報系資料庫）
中鋼董事長翁朝棟 （本報系資料庫）

中鋼（2002）今（24）日召開第17屆董事會第16次會議，通過增資中發控股以積極投入綠能產業，以及行政副總任命案。

中鋼說，為迎接全球碳中和趨勢，積極投入綠能產業，增資中發控股股份有限公司。依中能風場開發案進度及資金需求，在新台幣55.135億元額度內，與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同增資中發控股股份有限公司。

中能風場開發案通過經濟部遴選，獲配2024年併網容量300MW，中鋼參與中能風場開發案，除爭取多元鋼材銷售及離岸風電潛在商機，拓展離岸風電產業項目在地化外，並落實推動中鋼綠能產業發展業務。

中鋼集團教育基金會由中鋼捐助成立，每年業務所需經費由中鋼集團公司共同捐助；其中，中鋼捐助2021年經費1,254萬2,000元。

今日董事會也通過行政副總經理任命案，行政部門副總經理由行政部門助理副總經理黃一中升任，自2021年9月24日起生效。

中鋼 離岸風電

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