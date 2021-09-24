用電大戶明年夏月電價擬拉長 台電：是雙贏政策

經濟部電價費率審議會昨（23）日決議，將規劃2.5萬戶高壓用戶明年5月16日起，提前半個月實施夏月電價，讓外界擔憂對產業造成衝擊。台電今表示，這是「雙贏政策」，由於全年平均電價還是不變，也就等於非夏月時段電價將會調降，因此若廠商調整生產排程，甚至可以減少電費。

電價費率審議會昨決議電價不調整，維持平均電價每度2.6253元，確定「連七凍」，同時，同意台電所提時間電價(日、夜)自由選擇方案，新增夜間16時至22時段，及規劃高壓以上用戶5月下半月提前納入夏月電價。經濟部次長曾文生表示，後者會將台電方案提到今年底電價審議會(審議輸配費率)進行討論。

台電發言人張廷抒今於台電「瓩設計獎─第 22 屆創意競賽」起跑記者會後受訪表示，對高壓用戶來說，夏月電價增加半個月，不是「漲價」，因為全年平均電價並沒有調整，也就是說，非夏月電價將同步調降，若廠商能把生產排程排在非夏月期間，就能同時減少5月下半月的供電負載壓力，且若用電量不變，全年電費不增反減。

由於此方案還需要在台電擬出規則後，於今年底電價審議會討論，張廷抒強調，仍需要時間研議、與產業溝通，相關費率等細節也要等開會時做討論，一切仍尚未定案。