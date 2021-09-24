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運輸業回暖 1客運業、700多人停止實施無薪假

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中秋連假效應，讓客運業者走向復甦，勞動部今公布減班休息數據，其中有一家客運業已暫停實施無薪假。示意圖，與新聞無關。圖／國光客運提供
中秋連假效應，讓客運業者走向復甦，勞動部今公布減班休息數據，其中有一家客運業已暫停實施無薪假。示意圖，與新聞無關。圖／國光客運提供

勞動部今公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施無薪假的事業單位3638家、3萬7919人，與前次家數相同，人數則減少10人。不過， 細看行業別，住宿餐飲、支援服務業、批發零售業仍分別增加430人、171人、108人，但運輸倉儲業則一口氣大減745人。

本期無薪假人數仍以住宿餐飲業居冠，有1萬4547人，其次為支援服業業9223人、批發零售業4459人；家數則是支援服務業1246家最多，接著是批發零售業698家、住宿餐飲業681家。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，疫情以來主要受衝擊的住宿餐飲、批發零售及支援服務業的減班休息人數雖然都有增加，但住宿餐飲增加的430人裡，一間觀光旅館、一家連鎖餐飲加起來人數就占了300多人，屬於零星單一個案，整體而言，住宿餐飲業的減班休息狀況已經趨緩。

她指出，受到中秋連假效應，並準備迎接雙十連假人潮，本期有一家客運業者停止實施減班休息，人數就700多人，因此運輸倉儲業減班休息人數大幅減少745人。

王金蓉說，目前疫情相對穩定，振興五倍券也將於10月上路，觀察這次的中秋連假，民眾消費信心已逐漸回復，勞動部預測接下來的減班休息也將往好的方向發展。

無薪假 客運

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